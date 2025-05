Sthefany Brito relata perrengue com o filho caçula: 'Primeira vez'

Em suas redes sociais, a atriz Sthefany Brito contou que enfrentou uma noite difícil com o filho Vicenzo, de oito meses. Confira!

Em suas redes sociais, Sthefany Britosempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 9, a atriz relatou que seu filho Vicenzo, de oito meses, teve uma madrugada bastante difícil, devido à reação da vacina.

"Hoje tem que ser balde de café. Vicenzo teve bastante febre de madrugada. Primeira vez na vida que ele tem reação a vacina e é a primeira vez na vida com febre assim", contou a famosa.

Em seguida, Sthefany mostrou o bebê dormindo em seus braços todo enrolado em um cobertor. "A danada da febre voltou".

Casada com Igor Raschkovsky, Sthefany Brito também é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos.

Brigas no casamento

A atriz Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e interagiu com os fãs. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre seu casamento com o empresárioIgor Raschkovsky, com quem tem os dois filhos, Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de oito meses.

"Você briga com o seu marido?", questionou o fã. "Óbvio que sim! Mas o que mais amo é que a gente consegue, mesmo sem concordar com o outro, se resolver! A gente se respeita e tudo bem pensar diferente, desde que exista um mínimo de entendimento. A parceria e a cumplicidade nesses momentos são fundamentais. A gente não precisa pensar igual, mas se respeitar", ela respondeu.

Recentemente, a atriz celebrou 14 anos de união com o empresário. "Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem!", começou dizendo.

