Sthefany Brito comemora mesversário do filho com festa intimista

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos da comemoração do quinto mês do filho caçula, Vicenzo

Sthefany Brito usou as redes sociais neste sábado, 15, para mostrar as fotos da festa de mesversário do filho, Vicenzo, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Para comemorar o quinto mês de vida do herdeiro, a atriz realizou uma festa em sua casa com a presença dos familiares e encantou ao mostrar o caçula e o primogênito, Antonio Enrico, de quatro anos, fantasiados como o super-herói Flash, tema da comemoração.

Em sua rede social, Sthefany mostrou detalhes da decoração da festa, o bolo e os doces, além disso, também mostrou as avós das crianças, Monica Raschkovsky e Sandra Brito, com Vicenzo e seu irmão, Kayky Brito, comendo bolo com Enrico.

"E hoje comemoramos os 5 meses do nosso Tutuco, nosso neném mais amado dessa vida!!! E o herói que veio cantar parabéns e correr muito pela casa foi o Flash… pra alegria do Enrico!! Passem até o final pra ver quem ganhou o primeiro pedaço de bolo e a realidade da primeira foto", escreveu a artista na legenda da publicação.

Confira:

Sthefany Brito relembra descoberta da primeira gravidez

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta última quarta-feira, 12, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Uma internauta quis saber como a famosa descobriu que estava grávida pela primeira vez. "Descobri já com oito para nove semanas. Como foi no susto, eu não achava que estava grávida. Mas andava estranha... Pegava no sono do nada sem perceber. Menstruação estava atrasada, mas isso nem era tão anormal para mim porque nunca fui muito regulada. E aí meu peito estava enorme e começou a ficar dolorido, esse foi o sintoma que mais achei estranho", contou em um trecho. Veja o relato completo!

