Sobrevivente da Boate Kiss, Kelen Ferreira anuncia gravidez de gêmeos

A terapeuta ocupacional e influenciadora Kelen Ferreira usou as redes sociais para dividir uma novidade bastante especial com o público: sua primeira gravidez. A jovem, sobrevivente do incêndio na Boate Kiss, revelou que está à espera de gêmeos, frutos de seu casamento com Guilherme Gomes.

O anúncio foi feito através de uma foto com o teste de gravidez positivo e dois sapatinhos de bebês em tons de azul. " 1+1 = agora somos 4. ‘Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos…’ (Efésios 3:20) ", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da postagem.

Kelen, que atualmente soma quase 200 mil seguidores em seu perfil, se tornou uma pessoa pública após compartilhar seu forte relato como sobrevivente da Boate Kiss. O local, famoso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pegou fogo em janeiro de 2013 e vitimou 242 pessoas, além de deixar mais de 600 feridos.

Além das cicatrizes causadas pelas queimaduras, Kelen Ferreira precisou amputar parte de sua perna direita. A profissional de saúde também usa suas redes sociais e influência para lutar por justiça em nome das vítimas da Boate Kiss.

