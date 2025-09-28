Serena: Veja as lembrancinhas do batizado da filha de Luan Santana

Jade Magalhães revela quais foram as lembrancinhas do batizado de Serena, sua filha com Luan Santana, com kits sofisticados para os padrinhos e convidados

Filha de Luan Santana e Jade Magalhães, a pequena Serena, de 9 meses de vida, foi batizada em uma cerimônia intimista na igreja na semana passada e ganhou um almoço especial na casa da família para celebrar sua vida na fé da igreja católica. Inclusive, os pais escolheram lembrancinhas sofisticadas para marcar este momento especial para sempre na vida dos padrinhos e convidados.

O casal presenteou os convidados e padrinhos com caixas personalizadas com itens especiais.

As caixas dos kits foram decoradas com tecido bege e tampa de acrílico. Lá dentro, eles colocaram uma bíblia, um quadrinho e também um terço personalizado com o nome de Serena. Além disso, os convidados ganharam um frasco de água benta.

O significado do nome Serena

O nome Serena tem uma origem elegante e um significado profundamente ligado à calma e à tranquilidade.

Ele deriva do termo em Latim “serenus”, que pode ser traduzido como “claro”, “tranquilo” ou “pacífico”. Na Roma Antiga, “Serenus” era inclusive um cognome (tipo de sobrenome) usado para denotar uma disposição calma e um temperamento pacífico.

O nome evoca imediatamente uma sensação de paz e equilíbrio, refletindo qualidades de uma pessoa serena, composta e de natureza gentil. Assim, carregar o nome Serena está associado a uma aura de quietude e clareza.

Relembre o nascimento de Serena

A pequena Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães, nasceu no dia 28 de dezembro de 2024. A menina veio ao mundo às 18h22 em uma maternidade de São Paulo. Ela nasceu antes do previsto, que era apenas em janeiro de 2025.

A primeira foto da mão da bebê foi compartilhada pela mãe coruja em um post para celebrar o Ano Novo no réveillon. “Feliz ano novo. Grudadinha no meu pacotinho de amor”, disse ela.

Na época, Jade também mostrou as lembrancinhas de maternidade que preparou para a chegada da filha.