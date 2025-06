Saiba qual é o significado do nome do filho de Italo Ferreira e Sofia Larocca

O surfista e medalhista olímpico Italo Ferreira e a nutricionista Sofia Larocca revelaram qual é o nome do filho! Saiba qual é o significado

O surfista e medalhista olímpico Italo Ferreirae a nutricionista e influenciadora digital Sofia Larocca realizaram um chá revelação nesta segunda-feira, 16, e anunciaram que serão pais de um menino. O primeiro filho do casal se chamará Martin e nascerá em breve. Com isso, que tal saber o significado do nome dele?

De acordo com informações da revista Crescer, o nome Martin tem uma origem antiga e um significado forte. Derivado do latim "Martinus", ele está ligado ao deus romano da guerra, Marte. E o nome frequentemente ligado à coragem e à liderança, inspirado por figuras históricas que o carregaram. Além disso, em várias culturas, o nome também simboliza determinação, força e honra.

Como foi a revelação?

Uma prancha de surf foi pintada para revelar o sexo do bebê. Os papais, então, rasgaram o papel que ela estava embrulhada e não esconderam a felicidade ao ver a prancha pintada de azul. "Vem meu filho, já te amamos TANTO!", celebrou a mamãe coruja.

A gravidez, vale lembrar, foi anunciada no começo deste mês. Em uma publicação em conjunto nas redes sociais, os papais de primeira viagem mostraram teste de gravidez, imagens do ultrassom e o tamanho da barriguinha da mamãe. "'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro…' Salmos 127:3-5. A maior benção das nossas vidas", escreveram na legenda.

O casal assumiu o namoro em novembro de 2024, durante uma viagem a Portugal.

Carreira de Italo Ferreira

Ítalo Ferreira, natural de Baía Formosa (RN), tem 31 anos e está entre os principais nomes do surfe mundial desde 2015. Em 2021, entrou para a história ao se tornar o primeiro campeão olímpico da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, Ítalo conquistou o título mundial da WSL em 2019.

