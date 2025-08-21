CARAS Brasil
Bebê / É menino!

Saiba qual é o nome do filho de Emily Garcia e Victor Igoh

À espera do segundo filho, a influenciadora Emily Garcia confirmou o nome do bebê com Victor Igoh após chá revelação; confira

por Rafaela Oliveira
Publicado em 21/08/2025, às 09h24

Emily Garcia e Victor Igoh serão pais de um menino
A influenciadora digital Emily Garcia e Victor Igoh serão pais de um menino! O casal, que espera o primeiro herdeiro juntos, compartilhou a novidade na noite de quarta-feira, 20. O chá revelação do gênero do bebê foi realizado na praia, de forma intimista, somente com a presença dos dois.

Logo após contar que 'seu mundo azul' aumentou, Emily confirmou o nome escolhido para o pequeno: Ben. A influenciadora já é mãe de Miguel, de 4 anos, fruto da antiga união com Babal Guimarães.

"Gente, sem condições, eu sou muito mãe de menino!", declarou ela, bastante contente. Em seguida, Emily Garcia comentou sobre a felicidade do companheiro ao descobrir que será pai de um menino. "O Victor está urrando, toda hora ele para no canto da casa e grita. Parece que ele ganhou a copa do mundo", relatou.

"Agora a gente não precisa mais chamar o baby de ‘tuque tuque’, agora é o Ben, o Benzito. Agora é o Ben, não tem mais apelido. Ele vai ser todo estiloso, igual ao Miguel", completou a influenciadora. Vale lembrar que, além de Ben, seu primeiro filho com Emily, Victor Igoh também é pai de Maria Valentina, fruto do antigo relacionamento com Mavi Magalhães.

Como foi o anúncio da segunda gravidez de Emily Garcia?

A influenciadora Emily Garcia anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Victor Igoh no dia 3 de julho. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo de um ensaio fotográfico do casal na praia.

"Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos d'Ele são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada. Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: estamos esperando nosso bebê", declarou Emily.

"Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. Deus é bom em todo tempo. Deus obrigado por tanto… família é um presente dos céus, um projeto escrito pelas mãos do Criador. 'Antes mesmo de formá-lo no ventre, Eu o escolhi; antes de você nascer, Eu o separei'", acrescentou a influencer na legenda da postagem.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

