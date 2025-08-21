Saiba qual é o nome do filho de Emily Garcia e Victor Igoh

À espera do segundo filho, a influenciadora Emily Garcia confirmou o nome do bebê com Victor Igoh após chá revelação; confira
A influenciadora digital Emily Garcia e Victor Igoh serão pais de um menino! O casal, que espera o primeiro herdeiro juntos, compartilhou a novidade na noite de quarta-feira, 20. O chá revelação do gênero do bebê foi realizado na praia, de forma intimista, somente com a presença dos dois.
Logo após contar que 'seu mundo azul' aumentou, Emily confirmou o nome escolhido para o pequeno: Ben. A influenciadora já é mãe de Miguel, de 4 anos, fruto da antiga união com Babal Guimarães.
"Gente, sem condições, eu sou muito mãe de menino!", declarou ela, bastante contente. Em seguida, Emily Garcia comentou sobre a felicidade do companheiro ao descobrir que será pai de um menino. "O Victor está urrando, toda hora ele para no canto da casa e grita. Parece que ele ganhou a copa do mundo", relatou.
"Agora a gente não precisa mais chamar o baby de ‘tuque tuque’, agora é o Ben, o Benzito. Agora é o Ben, não tem mais apelido. Ele vai ser todo estiloso, igual ao Miguel", completou a influenciadora. Vale lembrar que, além de Ben, seu primeiro filho com Emily, Victor Igoh também é pai de Maria Valentina, fruto do antigo relacionamento com Mavi Magalhães.
Ver essa foto no Instagram
A influenciadora Emily Garcia anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Victor Igoh no dia 3 de julho. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo de um ensaio fotográfico do casal na praia.
"Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos d'Ele são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada. Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: estamos esperando nosso bebê", declarou Emily.
"Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. Deus é bom em todo tempo. Deus obrigado por tanto… família é um presente dos céus, um projeto escrito pelas mãos do Criador. 'Antes mesmo de formá-lo no ventre, Eu o escolhi; antes de você nascer, Eu o separei'", acrescentou a influencer na legenda da postagem.
Leia também: Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Ver essa foto no Instagram
Família
Graciele Lacerda exibe lembrancinha do batizado da filha com Zezé Di Camargo: 'Fiquei perplexa'
|Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro
|Lorena Lima vive ascensão na TV com papel desafiador em Vale Tudo: 'É um outro pontapé'
|Saiba qual é o nome do filho de Emily Garcia e Victor Igoh
|Flávia Alessandra recorda fim do casamento com Marcos Paulo: 'Complicado'
|Ofertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
|Barriga de Virginia deixa Maria Flor perplexa: 'Quero ficar'
|Bia Miranda revela acordo com vítima de acidente em SP: 'Escolheu'
|Ator de Fina Estampa mudou de profissão e sumiu das telinhas há 11 anos
|Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'
|Carlinhos de Jesus fala sobre o diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas