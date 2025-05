Sabrina Sato e o marido falam pela 1ª vez sobre as perdas gestacionais

A apresentadora Sabrina Sato relembra as gestações delicadas que enfrentou ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, em entrevista ao Conversa com Bial

Nesta sexta-feira, 30, apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, e o marido, o ator Nicolas Prattes, de 28, comentaram, pela primeira vez, sobre as perdas gestacionais que enfrentaram . O relato delicado foi feito pelo casal em entrevista a Pedro Bial, no Conversa com Bial.

“Na segunda vez foi muito difícil. Na primeira vez não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, e a gente viveu aquele luto trabalhando. Só a segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação. Foi um luto muito difícil. Neste momento, a gente se uniu ainda mais e se fortaleceu para poder voltar à vida”, completou.

Diferença de idade

De forma natural, Sabrina e Nicolas comentaram sobre a diferença de 16 anos entre eles:

Eu sou o cara que toma chá às quatro da tarde, entendeu?”, divertiu-se Nicolas. Sabrina, por sua vez, respondeu: “É porque a gente tá trocado. Na verdade, ele é um senhor e eu sou uma menina”. O ator, então, rebateu: “Ela é o samba acelerado e eu tento acompanhar esse batuque”.

E falou sobre o impacto da relação com Nicolas em sua vida: “Eu vejo esse olhar lindo, eu vejo amor, eu vejo paz. Eu encontrei a minha paz, gente. Sabe o que ele mais me dá, apesar de ser tão novo? A maturidade. Ele me deixa centrada, porque eu sou desgovernada, né? Então eu acho que eu encontrei um equilíbrio muito importante que eu precisava no Nicolas”.

Sabrina Sato abre intimidade com Nicolas Prattes

Recentemente, a apresentadora Sabrina Sato aproveitou o tempo livre para conversar com os seus seguidores e responder algumas perguntas deles por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Entre as perguntas, umas pessoa quis saber sobre seu relacionamento com o marido, Nicolas Prattes.

"E depois de casada, ainda mantém a frequência?", perguntou a pessoa. Sabrina assentiu com a cabeça e falou: "Se é o que eu estou pensando...". E respondeu sobre como achar um "novinho lindo e rico": "Tem um chá que eu preparo", divertiu-se.

