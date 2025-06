Rosto da Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, é revelado

Ela é linda! Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram o rosto da filha, Zuri, pela primeira vez para os fãs: ‘Nosso paraíso'

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves fizeram a alegria dos fãs ao apresentarem a filha, Zuri, de 20 dias de vida. Nesta quarta-feira, 4, as estrelas surgiram em um vídeo com a filha nos braços e mostraram o rosto dela pela primeira vez.

Na imagem, as mães apareceram sorridentes enquanto a pequena dormia no colo de Brunna com um look rosa.

Vale lembrar que Zuri nasceu no dia 14 de maio de 2025 em Miami, Estados Unidos. Ela chegou ao Brasil há poucos dias após ficar no exterior nos primeiros dias de vida.

Ludmilla e Brunna Gonçalves apresentam Zuri

Como foi o parto de Brunna Gonçalves?

A menina veio ao mundo por meio do parto cesariana. Dias depois, a mãe coruja revelou que desistiu de tentar o parto normal porque a filha mudou de posição em sua barriga quando chegou aos Estados Unidos. "Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, para ajudar na hora. Mas isso não depende de mim", iniciou ela no relato.

"Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou”, completou.

E detalhou: "Eu contratei uma doula aqui em Miami. A gente fez as manobras, tentamos fazer de tudo para Zuri desvirar, só que a linda não queria desvirar e não desvirou, ficou sentada. E aí fomos para o plano B, que foi a cesárea. A Zuri estava pélvica e o parto natural de uma criança pélvica é muito perigoso. O indicado é fazer a cesárea. E nós marcamos a cesárea e Zuri veio ao mundo”.

