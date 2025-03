Robson Nunes e Micheli Machado descobrem o sexo do 2º filho em chá revelação

Pais de uma menina de 13 anos, os atores Robson Nunes e Micheli Machado anunciaram o sexo do segundo filho em um chá revelação

Os atores Robson Nunes e Micheli Machado realizaram um chá revelação no último fim de semana para descobrir o sexo do segundo filho. Os dois, que já são pais de Morena, de 13 anos, anunciaram a nova gestação em fevereiro deste ano.

Por meio das redes sociais, os papais compartilharam com o público alguns registros do evento, que contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Ao lado da primogênita, Robson e Micheli revelaram o gênero do bebê através do recheio de um cupcake, que tinha a cor rosa, representando o sexo feminino .

Em entrevista ao 'Gshow', a atriz falou sobre a emoção em ser mãe de mais uma menina. "Estamos muito felizes com a chegada da bebê, mais uma menina para alegrar nossos dias e dividir as coisas com a Morena, a melhor irmã do mundo (risos). Apesar do susto ao descobrir a gestação, estou ansiosa para a sua chegada e para viver essa aventura", disse ela.

Apesar de já saberem o sexo da bebê, Robson Nunes e Micheli Machado ainda não decidiram qual será o nome da caçula da família.

Micheli Machado e Robson Nunes descobrem sexo do segundo filho - Reprodução/Instagram

Micheli Machado celebra sucesso de personagem em Todas as Flores

Recentemente, Micheli Machado definitivamente viveu um momento mega especial em sua carreira de atriz. Intérprete de Chininha na novela Todas as Flores, do Globoplay, ela se surpreendeu com a alta repercussão da trama. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revelou que adorou ser "parada" na rua por admiradores.

Segundo Micheli, que possui uma longa trajetória na televisão, ela sentiu que o público do streaming é mais atencioso. "Tá sendo incrível, é um formato de gravação muito parecido com gravar novela para TV aberta, mas sinto que sou mais reconhecida agora", afirmou.

Micheli também falou sobre o orgulho de estar presente em uma trama que traz bastante representatividade para os brasileiros. Ela afirmou que se sente muito parecida com sua personagem, por elas terem a mesma origem; confira a entrevista completa com a atriz!

