Renata Silveira mostra barriga de grávida e arranca elogios; veja foto

Narradora da Globo, Renata Silveira compartilhou imagem exibindo a barriga da segunda gestação; ela anunciou a novidade ao vivo durante o Brasileirão

Renata Silveira iniciou a semana compartilhando com seus seguidores um momento especial da gravidez. Na manhã desta segunda-feira, 14, a narradora da Globo postou uma foto mostrando a barriga.

Na imagem, ela aparece diante do espelho vestindo um look rosa, onde é possível ver sua barriga já evidente. “Bom dia! Boa semana”, escreveu ela na legenda da publicação feita no Instagram.

A jornalista está grávida de 19 semanas. Nos comentários, o narrador João Guilherme Carvalho parabenizou: "Parabens, mamãe. Muita saúde para você e o bebê". Enquanto o influenciador Xandi Barros desejou: "Que venha com muita saúde, minha amiga". Já a apresentadora Rita Batista elogiou: "Que linda!" Veja a foto a seguir:

Anúncio emocionante ao vivo

A jornalista esportiva anunciou a gravidez durante a transmissão ao vivo de um jogo do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Vasco, no dia 12 de junho. Em clima de emoção, Renata revelou a novidade aos telespectadores diretamente do estádio.

A jornalista tem 35 anos e já é mãe de Bernardo, de 11. Ela é casada com Leandro Guimarães.

"Quero dividir com todo mundo aqui. Deixei para esse momento especial, que é um lugar de que eu gosto muito, no estádio, com pessoas de que eu gosto, para dizer que estou vivendo uma emoção especial. Tem um coração novo batendo aqui dentro... não sei ainda para qual time vai torcer, mas sei que vai vir cheio de amor desde o primeiro apito", declarou ela, arrancando aplausos dos colegas de transmissão e gerando grande repercussão nas redes.

Carreira pioneira no jornalismo esportivo

Renata entrou para a história da televisão ao se tornar a primeira mulher narradora da Globo. Formada em Educação Física e com pós-graduação em Jornalismo Esportivo, ela começou sua trajetória após vencer um concurso de narração na Rádio Globo em 2014, e já em seu início narrou partidas da Copa do Mundo daquele ano.

Sua estreia na TV aconteceu no canal Fox Sports, durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Desde então, ganhou espaço também nas transmissões da Libertadores e da Liga dos Campeões feminina, consolidando-se como uma voz de destaque no esporte brasileiro.

