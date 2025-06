Raissa Barbosa revela quantos quilos perdeu três dias após dar à luz

A influencer Raissa Barbosa mostra como está a sua barriga sem a gestação, após o nascimento do segundo filho na última sexta-feira, 13

Nesta segunda-feira, 16, a influencer Raissa Barbosa, de 34 anos, surgiu, em um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, mostrando a sua barriga três dias após dar à luz o seu segundo filho, Luan Ravi . Ela, que teve o recém-nascido na última sexta-feira, 13, contou que já perdeu três quilos desde o nascimento dele .

"Não se comparem, porque eu treinei, eu não comi muito, porque não cabia comida na minha barriga... Ó, essa é minha barriga três dias após parto. Não se comparem, eu só estou assim porque eu não engordei muito", disse a ex-Peoa, em frente ao espelho.

Ela ainda subiu em cima da balança. "Eu vim me pesar aqui... eu estou com 62. Eu fui parir, eu acho, que estava com 65. Então, assim, foi só o peso do bebê que eu ganhei", revelou

E confessou: "Estou morrendo de saudade da barriga. Do bebê mexendo na barriga, gente. Morrendo de saudade. É normal? Eu pego assim, sinto um vazio lá dentro. Estava tão bom com ele aqui dentro, gente, ele chutando. Mas está ótimo ele aqui fora também, estou muito feliz", declarou.

Raissa Barbosa mostra quantos quilos perdeu após o parto pic.twitter.com/47GGXeiDPn — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 16, 2025

Nascimento de Luan Ravi

No início da tarde da última sexta-feira, 13, Raissa Barbosa anunciou o nascimento de seu segundo filho após buscar atendimento médico ao acordar com dores e notar um sangramento.

Na publicação, ela publicou uma foto tirada logo após o nascimento do bebê: "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre", escreveu na legenda da publicação.

Mais cedo, ela mostrou o momento que decidiu ir ao hospital. "Acabou de sair sangue. Não consegui ver o tampão mucoso, mas saiu sangue, então acho que está na hora de ir ao hospital. Tô nervosa", disse. Em seguida, mostrou que estava na recepção da maternidade aguardando ser chamada. "Muito nervosa", repetiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAISSA BARBOSA (@raissabarbosaoficial)

