Raissa Barbosa escolhe tema diferentão para o mesversário do filho

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa mostrou nas redes sociais como celebrou o primeiro mês de vida de seu filho, Luan Ravi

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa mostrou nas redes sociais como celebrou o primeiro mês de vida de seu filho, Luan Ravi, nascido em 13 de junho. Para marcar a data, ela escolheu um tema inusitado e bem-humorado: a privação de sono típica dos primeiros meses com um recém-nascido em casa

Com o bebê fantasiado de presidiário, a decoração brincou com a falta de sono da mãe: tudo remetia às noites maldormidas, inclusive a maquiagem destacando as olheiras dela. "O mesversário do Luan Ravi foi domingo (13), mas só conseguimos comemorar na segunda (14) e postar hoje (15)… Desde domingo ele está enjoadinho, chorando muito, e eu só consegui fazer uma coisa: cuidar dele com todo meu amor", adicionou ela na legenda da publicação.

"A festa atrasou, o post também, mas o amor e a entrega de mãe não têm hora certa. Um mês do meu bebezinho, que já virou meu mundo inteiro. E o tema não podia ser outro: ladrão de sono profissional desde o primeiro dia!", complementou a influenciadora.

Nos comentários, os fãs opinaram sobre a escolha do tema. "O rosto da mãe mostrando a realidade do tema", falou uma. "Será que é só eu que estou orgulhosa dessa mamãe?! Amei o tema", elogiou outra. "Gente, ele já era lindo quando nasceu , mas olhem essa carinha divina", opinou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAISSA BARBOSA (@raissabarbosaoficial)

Como foi o anúncio do nascimento?

No início da tarde da sexta-feira, 13 de junho, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, depois de procurar atendimento médico ao acordar com dores e notar um sangramento. Na publicação, ela compartilhou uma foto tirada logo após a chegada do bebê. A imagem mostra os pés do recém-nascido sendo segurados por mãos com luvas. "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre", ela escreveu na legenda. Vale lembrar que ela já é mãe de Felipe, de 15 anos.

Leia também: Raissa Barbosa mostra o rosto do filho pela primeira vez: 'Meu milagre'