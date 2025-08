Raissa Barbosa confessa sobre característica do filho caçula: 'Assustei'

Raissa Barbosa compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira, 5, que reparou em uma característica de seu filho, Luan Ravi, de um mês

Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira, 5, que reparou em uma característica de seu filho, Luan Ravi, de um mês. Nos stories, ela compartilhou uma foto destacando os olhos do bebê e contou que ficou surpresa com a cor.

"Consegui a foto exata da cor dos olhos dele. A primeira vez que vi esses olhos dessa cor, eu tomei um susto e fiquei com medo, ele olhando para mim com o olho meio cinza esbranquiçado e eu tava há dois dias sem dormir, e do nada, o olho cinza meio branco me olhando... eu assustei. E eu sei que a cor dos olhos dele vai mudar, já está mudando... quando ele nasceu era todo cinza mais escuro e agora o centro mais claro…", escreveu ela, que também é mãe de Felipe, de 15 anos.

Mesversário do filho de Raissa Barbosa

Recentemente, Luan Ravi celebrou seu primeiro mês de vida. Para marcar a data, ela escolheu um tema inusitado e bem-humorado: a privação de sono típica dos primeiros meses com um recém-nascido em casa.

Com o bebê fantasiado de presidiário, a decoração brincou com a falta de sono da mãe: tudo remetia às noites maldormidas, inclusive a maquiagem destacando as olheiras dela. "O mesversário do Luan Ravi foi domingo (13), mas só conseguimos comemorar na segunda (14) e postar hoje (15)… Desde domingo ele está enjoadinho, chorando muito, e eu só consegui fazer uma coisa: cuidar dele com todo meu amor", adicionou ela na legenda da publicação.

"A festa atrasou, o post também, mas o amor e a entrega de mãe não têm hora certa. Um mês do meu bebezinho, que já virou meu mundo inteiro. E o tema não podia ser outro: ladrão de sono profissional desde o primeiro dia!", complementou a influenciadora.

