Raissa Barbosa apresenta o filho recém-nascido na saída da maternidade

Raissa Barbosa e o filho recém-nascido recebem alta da maternidade e ela posa com o bebê no colo. Veja o rostinho dele

A influencer e ex-A Fazenda Raissa Barbosa posou pela primeira vez com o filho recém-nascido, Luan Ravi, nesta segunda-feira, 16. Antes de sair da maternidade, ela encontrou os fotógrafos de plantão na porta do local e surgiu sorridente com o bebê no colo.

Inclusive, ela deixou à mostra o rostinho do herdeiro para apresentá-lo aos fãs. Raissa deu à luz há poucos dias e já recebeu a visita da cantoraJojo Todynho, que é sua amiga de longa data e madrinha do bebê.

O nome Luan Ravi une dois significados por ser um nome composto. O nome Luan significa “guerreiro, protetor e leão”. Enquanto isso, o nome Ravi tem o significado de “sol e Deus do Sol”. Assim, o nome une a coragem e a luz como seus significados principais.

Vale lembrar que Raissa Barbosa também é mãe de Felipe, de 15 anos.

Raissa Barbosa optou por não revelar a identidade do pai do bebê recém-nascido. "Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", desabafou. Leia o desabafo completo.

Raissa Barbosa posa com o filho caçula, Luan Ravi -Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Raissa Barbosa posa com o filho caçula, Luan Ravi -Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Raissa Barbosa posa com o filho caçula, Luan Ravi -Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Raissa Barbosa posa com o filho caçula, Luan Ravi -Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Leia também: Grávida, Raissa Barbosa revela que famosa a acompanhará no parto; saiba quem