Rafaella Santos festeja o nascimento de Mel, filha caçula de Neymar Jr

A família cresceu! Irmã do jogador Neymar Jr, Rafaella Santos celebrou a chegada da sobrinha caçula, Mel: 'Nossa pequena'

A família de Neymar Jr está oficialmente completa! No último sábado, 5, Bruna Biancardi, esposa do jogador de futebol, deu à luz Mel, filha caçula do casal. A tão esperada chegada da pequena foi celebrada por Rafaella Santos, irmã do craque.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital publicou uma foto de Neymar e Bruna ao lado das herdeiras, Mavie, de 1 ano, e Mel, e aproveitou para festejar a chegada da bebê: " Nossa família aumentou! Nossa pequena nasceu… ", escreveu ela na legenda da postagem.

Rafaella Santos, inclusive, esteve presente no parto da sobrinha caçula. Em um vídeo compartilhado por Bruna Biancardi, é possível notar a presença de diversos famíliares do casal assistindo ao nascimento de Mel através de uma sala de vidro. No registro, Neymar Jr apresenta a bebê à família logo após sua chegada.

Na noite de domingo, 6, a esposa do jogador de futebol dividiu com o público um registro de como foi o encontro de Mavie com a irmã caçula. No vídeo, a primogênita do casal aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada de Neymar.

Mel: A decoração e as lembrancinhas de maternidade

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada de sábado, 5. Após o parto, ela usou as redes sociais para compartilhar registros do quarto na maternidade, que foi personalizado para a chegada da pequena, e das lembrancinhas que foram confeccionadas para o momento.

Logo na entrada, os convidados que foram conhecer a pequena se depararam com uma mensagem estampada em enfeites de porta em formato de colmeia, em alusão ao nome da bebê. E o texto explicava o motivo da escolha do nome Mel pelo casal. Confira!

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

