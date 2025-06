Rafaella Santos fala sobre expectativa para a chegada da sobrinha caçula, Mel

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos comentou sobre a filha caçula do jogador com Bruna Biancardi, que deve nascer nos próximos dias

A família de Neymar Jr está contando os dias para o nascimento de Mel, filha caçula do jogador de futebol com Bruna Biancardi. A irmã mais nova da pequena Mavie, primogênita do casal, deve chegar ao mundo nos próximos dias.

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do atleta, faz parte da lista de familiares que estão à espera de Mel. Em entrevista ao portal LeoDias, a jovem abriu o coração ao falar sobre a sobrinha caçula e a expectativa para a chegada da bebê.

" Maravilhosa. Mais uma caçula aí ", declarou a cunhada de Bruna Biancardi. Vale lembrar que além de Mavie e Mel, Rafaella Santos também é tia de mais duas crianças: Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união de Neymar com Carol Dantas, e Helena, que fará 1 ano de vida no próximo mês, fruto de uma relação com Amanda Kimberlly.

Recentemente, a influenciadora surgiu em um vídeo encantador ao lado de Helena no dia em que a bebê completou 11 meses. No vídeo, que é bem breve, Rafaella aparece sentada enquanto brinca com a sobrinha e dá um beijo carinhoso na testa da pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Rafaella Santos ajuda em organização da festa de Helena

A pequena Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, ganhará um festão de três dias em celebração à chegada de seu primeiro ano de vida. O evento, que contará com o tema 'Jardim' e será realizado no próximo mês, já está sendo preparado.

Uma das celebrações, inclusive, será realizada na mansão de Rafaella Santos, irmã de Neymar, que também está ajudando Amanda Kimberlly na organização da festa. A decoração ficará sob o comando de Nicole Sarfaty, famosa no TikTok.

Leia também: Neymar Jr encanta ao mostrar Helena andando: 'Os primeiros passinhos'