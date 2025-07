Rafaella Santos encanta ao postar fotos de suas três sobrinhas: 'Amor'

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmão do jogador de futebol Neymar Jr, postou fotos de Mavie, Helena e Mel nas redes sociais; confira

Rafaella Santos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar algumas fotos de vários momentos que viveu nos últimos dias, e encantou ao mostrar imagens de suas três sobrinhas: Mavie, Helena e Mel.

Em algumas imagens, a influenciadora digital aparece na festa de aniversário de 1 aninho de Helena, filha de Neymar Jr com Amanda Kimberlly. Além disso, a irmã do jogador de futebol mostrou imagens acompanhando o nascimento da filha caçula do craque.

Para concluir o carrossel de fofura, Rafaella publicou uma foto de Mavie com Mel no colo e uma da recém-nascida com o papai e outra sozinha, Na legenda da publicação, a famosa apenas escreveu: "Amor".

A publicação recebeu vários elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Você tá tão linda!!! Uma mulher incrível e de um coração enorme", afirmou outra. "Que especial", falou uma fã. "Amo essa família!

Rafa, você tá linda", comentou mais uma.

Vale lembrar que Mel nasceu no último sábado, 5, e Rafaella celebrou a chegada da nova sobrinha em suas redes sociais. Ela publicou uma foto de Neymar e Bruna ao lado das herdeiras, Mavie, de 1 ano, e da recém-nascida, e festejou: "Nossa família aumentou! Nossa pequena nasceu…", escreveu ela, que também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com Carol Dantas.

Ex de Neymar Jr divide fotos com Rafaella Santos

Rafaella Santos aproveitou os dias de descanso para curtir a companhia do sobrinho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos. Carol Dantas, mãe do menino, revelou que a influenciadora digital desembarcou na Espanha recentemente, mas já está voltando ao Brasil.

A ex de Neymar Jr compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos da estadia de Rafaella em sua casa. Nas imagens, a caçula da família Santos aparece ao lado do sobrinho e do filho mais novo de Carol Dantas, Valentin, fruto de seu atual casamento com Vinicius Martinez. "Já estamos com saudade. Como sempre, é muito bom ter você aqui em casa. Te amamos, tia Rafa", declarou Carol Dantas na legenda dos registros com Rafaella Santos. Confira o post!

