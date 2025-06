Rafa Kalimann tenta descobrir o sexo do 1º filho de forma inusitada; veja

A influencer Rafa Kalimann e o cantor Nattan esperam o primeiro filho; momento inusitado acontece horas antes do chá revelação do bebê

Nesta terça-feira, 10, a influencer Rafa Kalimann surgiu, em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, tentanto descobrir o sexo de seu primeiro filho de forma inusitada . Isso porque ela apareceu em uma fazenda de luxo fazendo uma 'simpatia' para sanar a curiosidade horas antes de acontecer o chá revelação do bebê .

No registro, Rafa escolheu entre duas almofadas, que estavam no sofá, para sentar-se em cima. Ao levantar, descobriu que embaixo de uma delas tinha um garfo. O talher significa que o bebê será um menino.

"Está complicado, vocês estão complicando esse negócio. Toda hora dá uma coisa (risos)", escreveu na imagem.

Enjoos antes do chá revelação

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan estão organizando o chá revelação do primeiro bebê que esperam em um evento intimista para familiares e amigos. Mas durante os preparativos, a ex-BBB contou que está enfrentando enjoos durante a gravidez.

"Logo hoje o enjoo está acima da média", disse. Embora esteja se sentindo enjoada, ela mostrou que estava ajudando na organização.

Anúncio da gravidez

O casal anunciou a novidade no dia 3 de junho. Na ocasião, eles compartilharam a novidade por meio de um post conjunto nas redes sociais. Rafa mostrou o vídeo em que contou a Nattan que está esperando o primeiro filho dos dois. Nas imagens, o casal aparece em um quarto, e ela lê uma carta como se fosse o bebê falando com o pai.

“Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, leu.

