Rafa Kalimann mostra detalhes do chá revelação da filha: 'Foi como queríamos'

A atriz Rafa Kalimann se emocionou ao compartilhar o vídeo com os detalhes do chá revelação de sua primeira filha com o cantor Nattan

Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar detalhes do chá revelação de seu primeiro bebê com o cantor Nattan.

A atriz, ex-BBB e influenciadora digital postou um vídeo mostrando os bastidores do evento. Nas imagens, os familiares dos mais novos papais aparecem chegando no sítio, depois, eles ajudam a preparar a comida e a decoração da festa. Kalimann também exibiu os palpites dos familiares e o momento em que todos descobriram que ela e Nattan estão à espera de uma menina, que se chamará Zuza.

Ao publicar o vídeo, Rafa falou sobre a emoção de dividir esse momento com as pessoas que ama. "Chorei assistindo esse vídeo, fala tanto do que me alimenta, talvez tudo. Foi tudo como queríamos, juntos fazendo as comidinhas, decoração, a relevação lida pela tia Marcella, sorrisos, abraços... primos, tios, sogras, amigos...", disse ela.

"Reuni-los pra celebrar com quem amamos, orar, o contato com a natureza, o tempo que passa com mais calma nos fazendo degustar de cada momento. Vivendo isso a gente se dá conta do quanto a vida tem sido breve e o quanto precisamos viver mais disso... amo de onde viemos, como somos... amo cada um de vocês, amo você, Nattan", finalizou.

Nattan toma decisão radical por causa de Rafa Kalimann

O cantor Nattan tomou uma decisão radical sobre sua vida pessoal por causa do namoro com Rafa Kalimann. À espera da primeira filha, ele resolveu mudar sua rotina em prol da família.

O artista contou que resolveu mudar de cidade e vender sua mansão dos sonhos para viver o seu amor. Ele morava em Fortaleza, no Ceará, em uma casa luxuosa que construiu há algum tempo. Agora, ele decidiu se mudar para São Paulo.

"Eu passei dois anos construindo tudo, era a casa dos meus sonhos, fiz do meu jeito. E aí cheguei pra Rafa: 'vamos morar juntos?' e ela disse: 'vamos'", disse ele, que ainda relembrou sua reação ao descobrir que iria mudar de cidade. "Meu Deus, minha casa! O que eu vou fazer? Coloquei pra vender. É escolha. Sou muito de viver".

