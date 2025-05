Quando a filha de Ludmilla vai nascer? Cantora revela data prevista

Ansiosa para a chegada da primeira filha com Brunna Gonçalves, Ludmilla revelou quando a esposa deve dar à luz Zuri

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão contando os dias para a chegada de Zuri, primeira filha do casal. A bebê, inclusive, já possui previsão de quando deve chegar ao mundo.

Em uma conversa com um amigo, Ludmilla revelou que a primogênita será do signo de Touro, assim como ela . Para quem não sabe, os taurinos são pessoas nascidas entre os dias 21 de abril e 20 de maio. Sendo assim, Zuri pode chegar entre os próximos 10 dias.

Vale lembrar que a pequena nascerá em Miami, nos Estados Unidos. Brunna, inclusive, está no local há cerca de um mês. Enquanto isso, Ludmilla segue sua rotina de shows e compromissos no Brasil, à espera do grande dia.

Em entrevista ao 'Gshow', Flávia Santos Lloyd, advogada especialista de imigração nos Estados Unidos, explicou que Zuri, ao nascer nos Estados Unidos, terá cidadania americana. "Se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, ele automaticamente tem cidadania americana", declarou.

Na lei, a 14ª Emenda da Constiuição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

Brunna Gonçalves celebra primeiro Dia das Mães

No domingo, 11, Brunna Gonçalves postou diversas fotos em que aparece exibindo o barrigão e celebrou o seu primeiro Dia das Mães. "Primeiro ano comemorando o dia das mães sendo mãe, faltando tão pouco para ter minha princesa nos braços e conhecer a minha melhor versão... como eu sonhei com esse momento!", declarou ela.

"Vivi e vivo rodeada de mulheres fortes que me ensinam muito sobre maternidade, então hoje queria parabenizar todas elas. Minha mãe, minhas tias, minha avó, minha sogra, minhas amigas que já são mamães e estão me ajudando tanto nesse momento e em especial minha esposa, a dedicação dela para aprender e entender mais sobre esse novo universo da maternidade me faz ter a certeza de que seremos mamães incríveis para nossa Zuzu! Feliz Dia das Mães para nós", completou.

