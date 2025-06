Quando a filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi nasce?

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao falar sobre a expectativa para a chegada de Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi

Neymar Jr e Bruna Biancardi estão contando os dias para a chegada de Mel, filha caçula do casal. Na noite de terça-feira, 10, durante seu leilão beneficente, o jogador de futebol abriu o coração ao falar sobre a expectativa para o nascimento da bebê e revelou a previsão de quando a esposa deve dar à luz.

Em entrevista ao portal LeoDias, o atleta negou que a caçula chegue ainda esta semana, mas garantiu que falta bem pouco para a família estar completa. " Tá chegando. Essa semana não! Mas falta pouquinho ", declarou o craque, sem revelar a data exata do nascimento da bebê.

Quem também comentou sobre a chegada de Mel foi a influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. " Maravilhosa. Mais uma caçula aí ", disse a cunhada de Bruna Biancardi ao mesmo veículo.

Vale lembrar que além de Mel e Mavie, frutos do casamento com Bruna Biancardi, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, que completará 1 ano de vida no próximo mês, fruto de uma relação com Amanda Kimberlly.

Como será o parto da segunda filha de Bruna Biancardi?

Recentemente, Bruna Biancardi decidiu abrir uma caixinha de perguntas para responder algumas curiosidades dos seguidores e foi questionada sobre a preferência para o parto de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

"Bru tem preferência de parto normal ou cesária?", questionou uma internauta. A influenciadora digital, que já é mãe de Mavie, de um aninho, respondeu: " Como tive as duas experiências no parto da Mavie, optei pela cesárea para a Mel ", revelou.

Biancardi tentou o parto normal no nascimento da primeira filha, mas precisou fazer uma cesária. A influencer também respondeu outros questionamentos dos fãs, entre eles, seu status de relacionamento com Neymar.

"Quando vocês vão casar?", quis saber uma seguidora. Ela revelou que eles não estão solteiros: "Já somos casados no papel", respondeu Bruna Biancardi.

