Qual é a história por trás do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan?

A influencer Rafa Kalimann e o cantor Nattan descobriram o sexo do primeiro filho no chá revelação, que aconteceu em uma fazenda nesta terça-feira, 10

Na noite desta terça-feira, 10, a influencer Rafa Kalimann e o cantor Nattan descobriram o sexo do primeiro filho juntos por meio de uma chá revelação, que aconteceu em uma fazenda luxuosa . Reunidos à familiaes e amigos, os dois souberam que serão pais de uma menina . O momento foi registrado e publicado no perfil do Instagram dos dois.

"Bem-vinda, Zuza!", disseram os sobrinhos do casal, que ficaram responsáveis por anunciar o sexo do bebê. Mas qual é o significado por trás do nome escolhido para a menina?

História por trás do nome da filha de Rafa e Nattan

Rafa Kalimann e Nattan decidiram que o nome da filha será Zuza antes mesmo de descobrirem que esperam uma menina. O motivo da escolha de Zuza é uma homenagem ao apelido de Josefina, a avó do cantor que morreu recentemente.

Os convidados também revelaram que a opção masculina do casal para o bebê seria Benjamin. Em uma série se stories compartilhados por familiares e amigos, eles perguntavam: "Será que o Benjamin que está vindo aí? Zuza ou Benjamin?".

Anúncio do sexo do bebê

Durante o chá revelação desta terça-feira, 10, Nattan e Rafa pediram para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. No texto, Josefina foi citada:

"A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, afirmou.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Leia também: Rafa Kalimann tenta descobrir o sexo do 1º filho de forma inusitada; veja