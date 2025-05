Em entrevista à CARAS Brasil, a psiquiatra Dra. Vanessa Greghi analisou os impactos emocionais e importância do apoio em perdas como a de Tati Machado

A notícia da perda de Rael, filho da apresentadora Tati Machado, aos oito meses de gestação, comoveu o país e abriu espaço para um tema delicado, mas necessário: o luto perinatal . A experiência de perder um bebê tão próximo do nascimento é devastadora e carrega diversas particularidades emocionais. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica psiquiatra Dra. Vanessa Greghi explica os impactos desse tipo de perda e a importância do acolhimento nesse momento.

Segundo a especialista, o luto vivido por mães que perdem um bebê no final da gestação é considerado complicado e traumático. "Os impactos emocionais que uma mãe enfrenta ao perder o bebê já nesse estágio final da gestação é um luto muito doloroso e mais complicado. Um trauma mesmo. Assim como uma mãe enfrenta um luto mais complicado ao perder um filho muito jovem, uma criança. O risco é sempre de, a partir desse luto, desenvolver algum transtorno psiquiátrico, como depressão ou ansiedade.", diz ela, que é diretora médica do Instituto de Psiquiatria Paulista (IPP).

O tempo de gestação também influencia diretamente na maneira como essa perda é sentida. Quanto mais próximo do nascimento, maior a expectativa e o envolvimento emocional não apenas da mãe, mas de toda a rede familiar e social. "A perda do bebê vai ser mais complicado, porque não só a mãe está com uma expectativa de recebê-lo, mas ela gerou uma expectativa em todo o entorno, na família, na sociedade, e ela acaba tendendo a se culpar mais, por ela ter... ela sente como se ela fosse a culpada por ter frustrado as expectativas da família, da sociedade. Então, fica mais fácil ela desenvolver esse sentimento de culpa, que pode fazer parte de um quadro depressivo", destaca.

E essa perda impacta não apenas a mãe, mas o parceiro e outros membros da família, que também precisam ser acolhidos nesse processo. Para isso, a participação ativa da rede de apoio — família, amigos e equipe médica — é essencial. "Como em todos os lutos, a rede de apoio é fundamental. Essa mãe se sentir amada, sentir que, por mais que ela mesma se culpe de uma forma errada, que essa culpa não está vindo dos outros. Não sentir olhares, não sentir julgamento. Sentir que não está sendo julgada, se sentir acolhida e não julgada", orienta Vanessa.

Quando buscar ajuda profissional?

Quando o sofrimento emocional ultrapassa o luto natural e começa a comprometer o funcionamento da vida da mãe ou da família, é fundamental buscar acompanhamento especializado. Segundo a Dra. Vanessa, "da psicoterapia, tem os grupos de apoio de mães na mesma situação que podem ajudar também", compartilha ela, que ainda ressalta o quanto a exposição pública de histórias como a de Tati Machado é um passo importante para diminuir o sentimento de solidão entre mães que passam por isso. "Então, com esse caso que foi divulgado, dessa famosa que perdeu, é importante também para as mães que perdem nessa última etapa perceberem que isso acontece mesmo. Que é um risco, que elas não estão sozinhas, que existem outros casos."

"O jeito também que cada mãe vai lidar com essa perda no final da gestação vai variar bastante. Depende muito de quem é essa pessoa, qual é a capacidade dela de lidar com frustração, porque é uma enorme frustração a perda nessa fase da gestação. Então, quem é essa pessoa, qual é a capacidade dela de lidar com frustração, qual é a predisposição dela a ter uma doença psiquiátrica? Tudo isso vai influenciar em como ela vai superar esse momento", finaliza.

