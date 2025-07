Prima de Virginia descobre gênero do filho em chá revelação emocionante

Menino ou menina? Virginia mostrou detalhes do momento em que a prima, Rafaela Fonseca, descobriu o gênero do filho; confira

Virginia Fonseca viveu um momento bastante emocionante na tarde de sábado, 12! A influenciadora digital se reuniu com a família para descobrir o gênero do filho de sua prima, Rafaela Fonseca, em um chá revelação.

Por meio das redes sociais, a apresentadora do SBT mostrou alguns detalhes do evento. Nas imagens, é possível notar que a familiar de Virginia e o marido, o ortopedista Gabriel Silva, seguiram até um local reservado ao ar livre para esperar a fumaça rosa ou azul, indicando o sexo do bebê.

Com o fim de um louvor, os papais e os convidados finalmente descobriram o gênero do novo membro da família: Rafaela Fonseca e o marido estão à espera de um menino, que se chamará João Paulo. A revelação foi bastante comemorada por Virginia Fonseca, que não escondeu a emoção.

" Vem aí João Paulo! Eu sabia!! Que Deus abençoe sempre e que venha com muita saúde. Amo vocês ", escreveu a famosa na legenda dos registros compartilhados. Virginia esteve na comemoração familiar junto com os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses, frutos de seu antigo casamento com o cantor Zé Felipe.

O casamento de Rafaela Fonseca e Gabriel Silva

Vale lembrar que Rafaela Fonseca e Gabriel Silva oficializaram a união em 2023. Na época, Virginia Fonseca e seu então marido, o cantor Zé Felipe, foram padrinhos do casamento e surpreenderam os noivos com um presente generoso.

Na ocasião, Virginia contou que o primeiro presente foi o show de Zé Felipe na festa de casamento. "Então, a gente deu o show do Zé. Porque para quem não sabe, quando se faz um show, tem os músicos, tem a banda, os equipamentos, os efeitos. Não é só o Zé Felipe, tem todo um custo", explicou a famosa.

"E também, lá eu dei R$ 15 mil para os dois fazerem com o que quiserem", revelou a loira. "Diz a Rafa que irá juntar para fazer reforma da parte debaixo da casa dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito!", completou Virginia Fonseca.

