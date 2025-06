Prima de Virginia anuncia que está grávida: 'Ansiosos pela sua chegada'

A prima de Virginia Fonseca, Rafaela Fonseca, e o marido, o ortopedista Gabriel Silva, anunciaram neste sábado, 21, que serão papais

A prima de Virginia Fonseca, Rafaela Fonseca, e o marido, o ortopedista Gabriel Silva, surpreenderam o público neste sábado, 21, ao anunciarem que serão papais! Na publicação, o casal aparece sorridente em um vídeo, segurando um sapatinho e uma roupinha de bebê.

"Quando você aprende a louvar a Deus no vale, Ele te dá forças para subir de volta ao topo da montanha. Depois da tempestade há um lindo arco-íris de esperança. Deus é ESPECIALISTA em transformar tristeza em alegria! Obrigada Jesus por não nos abandonar!!! A nossa fé nos manteve de pé. Estamos ansiosos pela sua chegada meu filho(a)", ela escreveu.

"Amemmmm gente! Muito obrigado pelo carinho de todos! Estamos muito felizes!", comentou o médico nos comentários da publicação. E os internautas celebraram a novidade. "Que lindoos!! Parabéns! Que Deus abençoe imensamente a família de vocês, que sejam sempre rodeados de amor", falou uma.

"Rafa, tu merece tanto!! Eu torcia por ti todos os dias! Eu também perdi, duas vezes, então eu sabia o que você sentia! Mas agora Deus cumpriu poruqe Ele não é um Deus de mentira! Eu honro a tua vida! Que venha com muita saúde!!", comentou outra. "Parece que estou vibrando a felicidade de ver uma amiga próxima grávida", escreveu uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Fonseca (@rafaelafonsecan)

O casamento de Rafaela Fonseca e Gabriel Silva

Vale lembrar que a influenciadora Rafaela Fonseca e do doutor Gabriel Silva oficializaram a união em 2023. Na época, Virginia Fonseca e seu então marido, o cantor Zé Felipe, foram padrinhos do casamento e surpreenderam os noivos com um presente generoso.

Na época, Virginia contou que o primeiro presente foi o show de Zé Felipe na festa de casamento. "Então, a gente deu o show do Zé. Porque para quem não sabe, quando se faz um show, tem os músicos, tem a banda, os equipamentos, os efeitos. Não é só o Zé Felipe, tem todo um custo.", explicou a influenciadora.

"E também, lá eu dei R$ 15 mil para os dois fazerem com o que quiserem", revelou a loira, que também acrescentou o que a prima fará com a quantia. "Diz a Rafa que irá juntar para fazer reforma da parte debaixo da casa dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito!"

Leia também: Virginia Fonseca revela perrengue na China: ‘Ficar presa aqui’