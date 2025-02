Preta Gil exibe a primeira foto com a sobrinha-neta no colo: 'Apaixonada demais'

A cantora Preta Gil dividiu com os seguidores o momento em que visitou sua sobrinha-neta na manhã desta sexta-feira, 28. Veja!

A cantora Preta Gil dividiu com os seguidores um momento bastante especial na manhã desta sexta-feira, 28. Ela, que desembarcou em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira, 27, aproveitou para visitar sua sobrinha-neta chamada Aurora.

A pequena é neta de Marília Gil, herdeira de Gilberto, e filha de Lucas Gil com Tainá Brasil. "Vovó Pretinha tá apaixonada demais por nossa Aurora. Minha primeira sobrinha-neta! Amo demais", se derreteu a cantora ao compartilhar cliques do encontro.

Veja os cliques:

Em dezembro, Preta Gil celebrou o nascimento de Aurora. "Sou tia avó! Que felicidade, bem-vinda meu amor. Aurora, você já é muito amada por toda família! Mamãe, papai e vovó sejam muito felizes", escreveu ela ao publicar uma foto da bebê recém-nascida.

Um outro registro de uma vídeo-chamada realizada com o pai, Gilberto Gil, também foi publicado por Preta. O momento aconteceu logo após o nascimento da bisneta caçula do cantor, que também comemorou a notícia. Leia mais!

Preta Gil aposta em look confortável para viajar no Carnaval

A cantora Preta Gil compartilhou nesta quinta-feira, 27, seu aerolook. A artista, que recebeu alta hospitalar neste mês após quase dois meses de internação para a remoção de seis tumores em uma cirurgia que durou cerca de 21 horas, embarcou para curtir o Carnaval de 2025 em Salvador.

Em seu perfil, ela mostrou que estava no carro a caminho do aeroporto. "Tô indo", disse. Em seguida, exibiu o look confortável escolhido para a viagem: uma camiseta branca com a palavra "Bahia", calça preta e tênis. Por fim, compartilhou um registro da janela do avião após embarcar.

