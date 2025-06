Por que José Leonardo não viajou com Virginia e as Marias?

Zé Felipe entrega o motivo para o filho caçula, José Leonardo, ter ficado com ele em Goiânia enquanto Virginia Fonseca viajou com as filhas

Nesta quinta-feira, 5, a influenciadora digital Virginia Fonseca embarcou para cumprir sua agenda profissional em São Paulo e levou suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, junto com ela. Porém, ela deixou o filho caçula, José Leonardo, em sua mansão de Goiânia junto com o pai, o cantor Zé Felipe.

Logo depois da influencer embarcar com as filhas, o cantor surgiu nas redes sociais para explicar o motivo para o filho ter ficado com ele. Zé contou que o bebê está com dor de ouvido e a família decidiu que era melhor ele não viajar de avião neste momento.

"As Marias foram viajar com a Virginia e eu vim para cá porque o José não foi. Ele não pode andar de avião porque está com dorzinha de ouvido e a pressurização do avião atrapalha. Eu vim aqui ficar com ele”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Zé Felipe nega rumores de traição

O cantor Zé Felipe resolveu colocar um ponto final em um boato que está circulando na internet sobre sua vida pessoal. Há uma semana, ele anunciou o fim do casamento com a influencer Virginia Fonseca após cinco anos de relacionamento e três filhos. Com a notícia, os boatos cogitavam que ele teria traído a ex-esposa com uma bailarina. Porém, o artista negou tudo.

Em uma aparição nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, o artista garantiu que nunca traiu a esposa ou sua família em nenhuma ocasião e que sempre foi respeitoso. Inclusive, ele disse que não vai deixar que mentiras sejam ditas sobre ele.

"Tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou que tinha separado, eu e a Virgínia. Falou que eu traí Virginia com uma bailarina. Mano, pelo amor de Jesus Cristo, véio… Eu só estou vindo aqui falar porque é óbvio que é mentira, mas uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade se ninguém demitir isso. Eu nunca me traí, nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família. Até foto em camarim é mãozinha no ombro e as bailarinas eu cumprimento assim ó [dando um joinha]. Eu respeito”, afirmou ele.

E completou com um desabafo: "Eu já deixei passar várias vezes várias mentiras que contaram de mim. O povo: ‘deixa pra lá’. E a mentira vira verdade. Acabou. Se for falar mentira, prova que é verdade”.

Leia também: Você sabia? Virginia já falou sobre ‘apimentar' a relação com Zé Felipe antes da separação