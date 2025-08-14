Poliana Rocha se derrete ao mostrar fotos do mesversário do neto: 'Amo muito'

A influenciadora digital Poliana Rocha encantou ao postar as fotos da festa de 11 meses de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Poliana Rochaencheu as redes sociais de fofura ao compartilhar algumas fotos da festa de mesversário do neto, José Leonardo. O filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou 11 meses no dia 8 e ganhou uma festa com o tema aviação nesta quarta-feira, 13.
Em seu perfil, a influenciadora digital postou fotos do pequeno, que estava vestido como um piloto, e das outras duas netas, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois, que também estavam usando looks combinando com o tema da comemoração. Ela ainda mostrou uma foto de Zé e Virginia, que estão separados desde maio, ao lado dos três filhos durante a festa. "11 meses do bebê mais lindo do mundo!!!! Amo muito", se derreteu a esposa do cantor sertanejo Leonardo na legenda.
Virginia Fonseca também abriu o álbum de fotos da comemoração em família e falou sobre o último mesversário de José Leonardo. "11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voandoooo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e TUDO DE MELHOR que o mundo pode oferecer. Sua família te ama demais. Vem com tudoo 1 aninho", escreveu a famosa.
Vale lembrar que no dia que José Leonardo completou 11 meses, Poliana parabenizou o menino na web. Nos Stories, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que ele aparece todo sorridente e escreveu uma bela mensagem. "José Leonardo. Hoje celebramos 11 meses de uma grande alegria da nossa família. Cada sorriso seu ilumina nossos dias e cada descoberta sua enche nosso coração de amor. Falta tão pouco para seu primeiro aninho, mas já temos uma vida inteira de amor por você", disse ela.
Confira:
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, acordou nesta quarta-feira, 13, já dando bom dia para seus seguidores e compartilhando um problema que aconteceu com um de seus olhos. A mãe de Zé Felipe então revelou o que aconteceu com ela.
Após fazer uma arrumação em suas maquiagens, a influenciadora digital testou um dos produtos e acabou tendo uma reação. No momento do teste, ela apenas teve uma coceira até acordar com os olhos avermelhados e coçando ainda mais.
"Na verdade, gente, ontem eu cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens, dá uma geral, sabe? E eu passei um lápis nesse olho meu, até para testar, porque a cor dele era um marrom meio acobreado e aí depois eu comecei a coçar muito o olho. Eu não sei se tinha alguma coisa nesse lápis, se é um lápis que estava vencido, o que aconteceu, mas meu olho começou a coçar e irritar demais, inclusive, eu estou indo agora no oftalmo", avisou os fãs que a acompanham.
Após a consulta, Poliana Rocha contou que fez exames e a doutora a diagnosticou com conjuntivite química. "Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!", explicou a famosa.
