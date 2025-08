Poliana Rocha posta foto encantadora de José Leonardo: 'Perfeição'

A influenciadora digita Poliana Rocha se derreteu ao postar uma foto inédita do neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha encheu as redes sociais de fofura nesta terça-feira, 5, ao compartilhar uma foto inédita de seu neto, José Leonardo, de 10 meses.

Nos Stories, a influenciadora digital publicou uma foto em que o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe aparece todo sorridente em seu berço. Para o registro, o pequeno aparece usando uma roupa azul, com o personagem Pernalonga estampado. "Perfeição", se derreteu a esposa do cantor Leonardo na legenda da publicação, que também é avó de Maria Alice e Maria Flor.

Nesta última segunda-feira, 54, Poliana Rocha usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com seus seguidores. Ela apresentou o novo integrante da família: uma cachorrinha da raça Spitz Alemão. Nos stories, a famosa mostrou que o canil responsável pelo filhote foi até sua casa para entregá-lo.

"Eu fiquei muito feliz. Olha o tanto que ela é maravilhosa. Vai ser a companheira do Snow e vai com certeza alegrar nossa casa mais ainda", contou. Em seguida, exibiu a nova mascote brincando com Snow. "Eu não vou colocar o nome agora porque eu vou esperar as meninas chegarem para elas colocarem, já que elas colocaram no Snow. Olha que linda ela é", se derreteu.

Confira:

Poliana Rocha posta foto de José Leonardo - Foto: Instagram

Poliana Rocha posta reflexão após climão com ex-assessora de Zé Felipe

Na noite do último sábado, 2, Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma reflexão.

O post feito nos Stories do Instagram em forma de 'diquinha da noite' foi visto com uma indireta, já que mais cedo a mulher do cantor Leonardo alfinetou Maressa Lopes, ex-assessora de Zé Felipe e amiga de Virginia Fonseca, após ela escrever um texto agradecendo a influenciadora digital pela amizade e também pelo sucesso de sua carreira profissional. "Diquinha da noite: 'Não use a árvore que um dia lhe deu sombra como lenha. Não estou falando da árvore'. Boa noite", dizia o texto publicado pela influenciadora digital.

Vale lembrar que Maressa Lopes fez um post para refletir sobre seu primeiro ano de trabalho ao lado de Virginia Fonseca. Ela explicou que a proposta de trabalho aconteceu alguns dias após um momento difícil em sua vida. "Hoje faz 1 ano… 1 ano que minha vida mudou completamente, 1 ano que eu fui do inferno ao céu, literalmente. Pra quem não sabe, 5 dias depois que meu irmão faleceu, recebi uma ligação da Virgínia. Atendi e a gente conversou primeiro sobre como eu estava, e logo depois veio o: 'vem trabalhar com a gente'. Eu aceitei, porque sabia que ali tinha a mão de Deus (...)", disse ela em um trecho.

Ao ver o texto, Poliana Rocha cobrou gratidão de Maressa a Zé Felipe, com quem ela trabalhava antes. "Parabéns, Maressa… Mas deveria ter colocado uma fotinha do Zé, como gratidão! Afinal de contas, ele permitiu com carinho você trabalhar com ele, e sempre te tratou com muito respeito! Você aprendeu muito na estrada, venceu desafios e se tornou uma grande profissional! Desculpe, mas sou muito verdadeira", escreveu a influencer. A mensagem, no entanto, foi apagada.

