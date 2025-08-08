Poliana Rocha encanta ao comemorar o mesversário do neto: 'Ilumina nossos dias'

A influenciadora digital Poliana Rocha escreveu uma bela mensagem para comemorar os 11 meses de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o mesversário de seu neto, José Leonardo. O filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou 11 meses nesta sexta-feira, 8, e a vovó coruja fez questão de celebrar.

Nos Stories, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que o menino aparece todo sorridente e escreveu uma bela mensagem. "José Leonardo. Hoje celebramos 11 meses de uma grande alegria da nossa família. Cada sorriso seu ilumina nossos dias e cada descoberta sua enche nosso coração de amor", disse ela no começo do texto.

A esposa do cantor sertanejo Leonardo completou a homenagem se declarando para o netinho. Falta tão pouco para seu primeiro aninho, mas já temos uma vida inteira de amor por você", finalizou Poliana, que também é avó de Maria Alice e Maria Flor.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no fim de maio. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos."

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", escreveram.

Confira:

Poliana Rocha celebra o mesversário do neto - Foto: Instagram

Poliana Rocha mostra novo ciclo de tratamento para controlar doença

Na última quarta-feira, 6, Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, realizou mais um ciclo do tratamento 360º para enxaqueca, em uma clínica de São Paulo. A influenciadora digital iniciou esse ano o tratamento com a neurologista Thaís Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da doença. Ela foi motivada pela empresária, apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe.

A ex-nora de Poliana está sob cuidados da doutora e "estabilizada da doença, com o controle de sintomas e crises da enxaqueca", segundo a neurologista. Virgínia completará um ano de tratamento em outubro próximo. Como parte do tratamento, Poliana também fará consulta com a nutricionista Andreia Oliveira. O acompanhamento é fundamental principalmente para orientar o paciente sobre a importância de "retirar" alimentos estimulantes da rotina, que estimulam ainda mais o cérebro hiperexcitado característico da pessoa com enxaqueca.

Poliana também fará aplicações de toxina botulínica e de injeção do medicamento Ajovy para a manutenção do controle de crises. Thaís Villa explica que o Ajovy (nome genérico: fremanezumabe) é um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca com função de prevenir que as crises aconteçam e melhorar os sintomas globais da doença, com melhoria também dos sintomas relacionados ao sono, ao humor e à performance cognitiva. O medicamento é administrado por injeção subcutânea, que pode ser aplicada tanto mensalmente como a cada três meses.

A influenciadora digital mostrou nos Stories o momento em que a injeção estava sendo aplicada. Ela aparece deitada, enquanto o médico realizava o procedimento. "Parte do tratamento", escreveu na legenda.

