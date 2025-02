Pedro Guilherme, do Flamengo, posta fotos inéditas no mesversário das filhas

'Minha vida mudou completamente', disse o jogador de futebol Pedro Guilherme ao celebrar o sexto mês das filhas gêmeas, Isabela e Antônia

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de suas filhas gêmeas, Isabela e Antônia. As meninas, fruto do casamento do atleta com a psicóloga Fernanda Nogueira, completaram seis meses de vida nesta quarta-feira, 12.

Além de posar sorridente ao lado da mulher e das herdeiras, o atleta encantou os fãs ao mostrar outros momentos das gêmeas. Em uma das imagens, Isabela e Antônia estão usando body, em outra, estão combinando o look.

Na legenda, Pedro falou sobre como sua vida mudou desde a chegada delas. "Há 6 meses, minha vida mudou completamente. Obrigado, Jesus, por minha família. Deus é tão bom", declarou o papai coruja.

O post encantou os internautas. "Lindas", disse uma seguidora. "Princesas", escreveu outra. "A carinha de sapecas", observou uma fã. "Lindonas! Vai ter que ser 2 gols por partida, um gol pra cada pra não ter ciúmes", brincou um torcedor.

Pedro Guilherme se casa com Fernanda Nogueira

O jogador de futebol Pedro Guilherme oficializou a união com a psicóloga Fernanda Nogueira em fevereiro de 2023 em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. A celebração discreta contou com a presença de poucos amigos e familiares.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco justo e com decote de ombro a ombro. Por sua vez, o noivo escolheu um terno azul clássico. As fotos da união foram divulgadas pelos convidados nas redes sociais e compartilhadas pelo fã-clube do atleta.

Vale lembrar que Pedro Guilherme fez o pedido de casamento no final de 2022, quando foi anunciado como jogador da seleção brasileira de futebol. Logo após o seu nome ser dito por Tite na convocação oficial, o rapaz se ajoelhou na frente da amada e fez o pedido de casamento.

