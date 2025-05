Paulo Betti e Eliane Giardini celebram o nascimento da neta caçula

A família cresceu! Filha caçula dos atores Paulo Betti e Eliane Giardini, Mariana Betti deu à luz uma menina: 'Meus amores'

Filha caçula dos atores Paulo Betti e Eliane Giardini, Mariana Betti usou as redes sociais no último fim de semana para revelar que já deu à luz Gabriela. A diretora de TV anunciou a novidade através de uma foto fofíssima junto com a bebê e Joaquim, de 3 anos, seu outro filho.

"Nossa pequena nasceu!", escreveu ela na legenda. Nos comentários da postagem, Paulo e Eliane celebraram a chegada da neta caçula. "Meus amores", derreteu-se a atriz. "Mari, Quito, Joca e Gabriela!", disse o veterano, mencionando o genro, Quito Ribeiro.

Além dos avós corujas, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de boas-vindas para a caçula da família. "Viva! Toda beleza, amor e saúde pra vocês", desejou uma seguidora. "Que registro mais lindo, muita saúde pra essa princesa linda", disse outra. "Que maravilha! Muita saúde e alegrias!", falou uma terceira.

Além de Joaquim e Gabriela, Mariana Betti também é mãe de Antônio, que faleceu em 2019, com 1 ano e sete meses, após receber o diagnóstico de leucemia. No ano seguinte à partida do neto, Paulo Betti emocionou ao falar sobre a morte do menino.

"Faz parte da vida, a gente aguenta. A minha filha está muito bem e, em alguns momentos, sofremos, porque temos que sofrer. Mas tudo o que acontece, nos engrandece, se soubermos fazer que isso seja um estímulo à vida. Não podemos fazer com que o passado nos imobilize. Nosso neto está no céu, em algum lugar, e nos ilumina. E foi assim que tinha que ser", declarou ele em entrevista à atração portuguesa 'Programa da Cristina'.

Quando Paulo Betti e Eliane Giardini se separaram?

Os atores Eliane Giardini e Paulo Betti foram casados de 1973 a 1997 e mantiveram uma ótima amizade mesmo após o divórcio. Em uma entrevista à coluna 'Play', do jornal 'O Globo', a artista descreveu a relação atual com o ex-marido e destacou o grande carinho que possuem um com o outro.

"Viramos praticamente irmãos. Moramos muito perto, somos quase vizinhos. Graças a Deus conseguimos fazer uma separação ótima, com os seus momentos difíceis, mas com muito diálogo e afeto. Ele é a pessoa com quem eu mais conto nesta vida. Passamos juntos festas como Natal, Réveillon... Virou tudo uma grande família", declarou Eliane Giardini.

Além de Mariana Betti, os dois atores também são pais da atriz Juliana Betti. Em janeiro deste ano, Paulo e Eliane se reuniram na casa da primogênita para celebrar seus 48 anos de vida.

