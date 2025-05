A ex-BBB Paula Amorim, de 36 anos, conta que passou pela segunda perda gestacional em março deste ano, um ano após sofrer um aborto espontâneo

Nesta terça-feira, 13, dois dias após o Dia das Mães, a ex-BBB Paula Amorim, de 36 anos, decidiu abrir o coração e revelar que passou por uma nova perda gestacional em março deste ano. Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, ela contou que refletiu sobre a data comemorativa e classificou a dor da perda durante a gravidez como "muito silenciosa".

A influencer, que é mãe de Theo, de quase três anos, com o ex-BBB Breno Simões, deu detalhes sobre o momento delicado:

"Hoje estou feliz demais, porque a gente vai tirar um projeto do papel e começar a contar para vocês. Idealizei muito e vai ser muito legal, mas quero aproveitar que passou o Dia das Mães para contar para vocês uma coisa que não quis contar antes, mas que agora senti de coração que era o momento de eu falar.

Foi uma perda muito caótica, então, a gente resolver dar um tempo, dar uma respirada, cuidar da saúde, do estilo de vida. Esse ano começamos a tentar de novo e no primeiro mês, engravidamos novamente. A gente também teve uma perda gestacional este ano, exatamente em março, mesmo mês que a gente perdeu ano passado.

Eu estava com a minha médica, fui ser acolhida na ProMatre, eu não tomei um susto, sabe? Fomos fazer o segundo ultrassom, o coraçãozinho já não estava mais batendo. É uma dor silenciosa, mas é intensa e complexa, envolve muitas questões, hormonais, que bagunçam tudo. Eu chorava, soluçava, não parava de chorar", revelou.

Paula Amorim anuncia nova perda gestacional nesta terça-feira, 13 pic.twitter.com/ikbpyrVPtJ — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 13, 2025

Relembre a primeira perda gestacional

Em março do ano passado, Paula revelou, durante uma live em seu perfil no Instagram, que havia perdido o seu segundo filho, fruto do casamento com Breno Simões. Na ocasião, ao lado, do marido, ela contou que sentiu uma cólica forte durante a madrugada e teve sangramento intenso. Ao irem ao hospital, os médicos perceberam que ela havia tido um aborto espontâneo.

"A gente veio falar uma coisa que não é tão legal, mas que agora a gente já se sente mais preparado para falar. Semana passada a gente viajou. No dia 19, na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso. A gente estava no hotel, eu acordei de madrugada, tive uma cólica forte, de repente, e fui no banheiro e chamei o Breno. Nesse momento, eu comecei a ter um sangramento bem intenso. O Breno ligou para a nossa médica, que nos atendeu e nos orientou da melhor forma possível. E, a partir dali, a gente precisou de um carro e a gente precisava ir para um hospital”, começou.

E completou: “Ali, a gente viu que o sangramento não iria cessar, e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que a gente podia fazer, a gente fez até aquele momento. Eu precisei passar por uma cirurgia”, contou.

