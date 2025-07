Parecidas? Semelhança entre as três filhas de Neymar Jr chama a atenção

Bruna Biancardi dá à luz Mel, sua segunda filha com Neymar, e fãs apontam semelhança entre a recém-nascida e as irmãs, Mavie e Helena

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. Com a chegada da bebê, o craque agora é pai de quatro crianças: Davi Lucca, de 13 anos; Mavie, de 1 ano; Helena, também de 1 ano; e Mel, recém-nascida. Após o casal compartilhar as primeiras fotos da caçula, fãs notaram uma semelhança entre as meninas.

Os internautas logo repararam a semelhança entre a bebê com Mavie, primeira filha dos dois, e Helena, filha de Amanda Kimberlly com o jogador. As três aparecem com a boca semelhante em fotos tiradas após o nascimento. "A boca da Helena, Mavie e da Mel (Risos), não dá para negar que são irmãs", escreveu usuário na rede social X. Veja:

Mavie, Helena e Mel - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio do nascimento de Mel?

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou fotos com a bebê logo após o parto, além de registros do marido segurando a recém-nascida no colo e a apresentando para familiares e amigos através do vidro da maternidade. Em outras imagens, Bruna e Neymar posam ao lado de Mel e da filha mais velha, Mavie, de um aninho. Para os cliques em família, mãe e filhas usaram looks amarelos combinando.

"Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

a boca da helena, mavie e da mel kkkkk n da p negar que são irmãs pic.twitter.com/ckhvY6V5Uc — kenny (@juninhonjrr) July 6, 2025