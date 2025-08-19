CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Palo: descubra o significado do nome do filho de Mariana Rios
Bebê / Curiosidades

Palo: descubra o significado do nome do filho de Mariana Rios

Saiba o simbolismo por trás do nome Palo, escolhido pela atriz Mariana Rios e Juca Diniz para nomear o primeiro filho do casal

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 11h36

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariana Rios e Juca Diniz são pais de Palo
Mariana Rios e Juca Diniz são pais de Palo - Foto: Reprodução / Instagram; @whagnerduarte

Mariana Rios, atriz e cantora, revelou recentemente o nome de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o economista Juca Diniz. Durante sua participação no programa "Saia Justa", do GNT, a artista anunciou que o bebê se chamará Palo

De origem espanhola, o nome Palo significa "força", "resistência" e "resiliência". Além disso, faz referência a troncos de árvores que crescem em direção ao alto, dando frutos e criando raízes. Em tradução literal, "palo" significa "madeira" ou "pau" em espanhol. 

O nome também é associado a uma religião afro-cubana, conhecida como Palo Monte ou Palo Mayombe, com raízes na África Central. Após a repercussão do nome, Mariana Rios utilizou seu perfil no Instagram para enviar uma mensagem ao filho, explicando a escolha

Ela afirmou que o valor de um nome está nas atitudes de quem o carrega, destacando que quem dá sentido ao nome são as ações e decisões da pessoa ao longo da vida. Mariana enfatizou que, independentemente do significado do nome, é a pessoa que faz jus a ele com suas escolhas e comportamentos.

Mariana Rios faz 'carta aberta' ao filho sobre significado do nome

Recentemente, Mariana Rios usou as redes sociais para compartilhar com o público uma profunda reflexão sobre significados de nomes. Durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT, a artista, que está grávida de um menino, revelou que o bebê se chamará Palo.

Mariana, que fez um vídeo direcionado ao pequeno para que ele possa assistir quando crescer, explicou que o valor de uma pessoa é muito mais importante que a origem do nome. A comunicadora ainda ressaltou que o bebê dará vida, sentido e força ao nome escolhido.

"O nome, meu filho, ele pode ter significado, ou não. Porque quem faz o nome somos nós. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome, o melhor que você pode fazer. Com significado ou não, quem decide isso é você", declarou a artista no registro.

Leia também: Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Mariana RiosJuca DinizPalo
Mariana Rios Mariana Rios  

Leia também

Batizado

Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão

Mesversário

MC Daniel, Lorena Maria e o filho - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria

Maternidade

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Grávida, Maíra Cardi desabafa sobre amamentação: 'Não acho lindo e maravilhoso'

batizado

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto

Gestação

Camila Queiroz exibe barriguinha em evento - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Grávida, Camila Queiroz exibe barriguinha em look 'diferentão'; veja

Família

Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra momentos inéditos com as filhas, Mavie e Mel

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade