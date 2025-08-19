Palo: descubra o significado do nome do filho de Mariana Rios

Saiba o simbolismo por trás do nome Palo, escolhido pela atriz Mariana Rios e Juca Diniz para nomear o primeiro filho do casal

Mariana Rios, atriz e cantora, revelou recentemente o nome de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o economista Juca Diniz. Durante sua participação no programa "Saia Justa", do GNT, a artista anunciou que o bebê se chamará Palo.

De origem espanhola, o nome Palo significa "força", "resistência" e "resiliência". Além disso, faz referência a troncos de árvores que crescem em direção ao alto, dando frutos e criando raízes. Em tradução literal, "palo" significa "madeira" ou "pau" em espanhol.

O nome também é associado a uma religião afro-cubana, conhecida como Palo Monte ou Palo Mayombe, com raízes na África Central. Após a repercussão do nome, Mariana Rios utilizou seu perfil no Instagram para enviar uma mensagem ao filho, explicando a escolha.

Ela afirmou que o valor de um nome está nas atitudes de quem o carrega, destacando que quem dá sentido ao nome são as ações e decisões da pessoa ao longo da vida. Mariana enfatizou que, independentemente do significado do nome, é a pessoa que faz jus a ele com suas escolhas e comportamentos.

Mariana Rios faz 'carta aberta' ao filho sobre significado do nome

Recentemente, Mariana Rios usou as redes sociais para compartilhar com o público uma profunda reflexão sobre significados de nomes. Durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT, a artista, que está grávida de um menino, revelou que o bebê se chamará Palo.

Mariana, que fez um vídeo direcionado ao pequeno para que ele possa assistir quando crescer, explicou que o valor de uma pessoa é muito mais importante que a origem do nome. A comunicadora ainda ressaltou que o bebê dará vida, sentido e força ao nome escolhido.

"O nome, meu filho, ele pode ter significado, ou não. Porque quem faz o nome somos nós. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome, o melhor que você pode fazer. Com significado ou não, quem decide isso é você", declarou a artista no registro.

