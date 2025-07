O significado especial do nome do filho de Dani Calabresa

Dani Calabresa já é mamãe! Ela anunciou o nascimento do primeiro filho e o bebê recebeu um nome encantador

A atriz e humorista Dani Calabresa já é mamãe! Nesta quinta-feira, 15, ela anunciou o nascimento do seu primeiro filho, fruto do casamento com Richard Neuman. O bebê recebeu o nome de Bernardo, que tem um significado especial. Saiba qual é:

O nome Bernardo tem origem germânica e vem da união das palavras urso e forte/corajoso. Então, este nome traz o significado de força e bravura .

Quando Dani Calabresa revelou qual é o nome do filho, ela também falou sobre os significados que chamaram a sua atenção na hora da escolha. "Qual é o significado de Bernardo? Aqui, ele é forte como um urso. Os significados atrelados ao nome Bernardo evocam força e destreza. Isso acontece, pois o nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos ‘ber’, que quer dizer ‘urso’, e ‘hart’, que significa ‘forte'", revelou na época.

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa anunciou a primeira gravidez em janeiro deste ano! Ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

"Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", disse ela na legenda.

Para conseguir engravidar, a famosa congelou seus óvulos e realizou uma fertilização in vitro. Pouco tempo após anunciar a gestação, os papais realizaram um chá revelação e descobriram que terão um menininho. O bebê, no entanto, ainda não teve o nome revelado.

Além disso, a famosa revelou que não tinha o sonho de ser mãe, mas que esse desejo aumentou após ela conhecer o marido.

