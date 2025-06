Nora de Ronaldinho Gaúcho mostra registro inédito da filha recém-nascida: 'Minha vida'

Nora de Ronaldinho Gaúcho, Giovanna Buscacio encantou os internautas ao compartilhar um registro de sua filha recém-nascida

A influenciadora Giovanna Buscacio encantou os seus seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 04, ao compartilhar um novo registro de sua filha, Teresa. A pequena é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol João Mendes de Assis Moreira, herdeiro de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão.

No registro, a mãe de Teresa — que optou por não revelar o rostinho da bebê — mostrou uma das mãozinhas da filha em seu colo, tocando um pingente dourado com a letra “J”, indicando uma possível homenagem da influencer ao filho de Ronaldinho. "Minha vida", escreveu.

Giovanna Buscacio e a filha, Teresa, juntas — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio do nascimento?

Em meados de maio, a mãe da bebê celebrou a chegada da filha de um modo discreto. Na primeira foto com a filha, Giovanna mostrou o marido carregando a filha em uma cadeirinha de bebê conforto ao irem para casa. “Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, disse ela.

Já a gravidez foi revelada quando ela estava com 16 semanas de gestação. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “16 semanas e contando”. Além disso, ela mostrou um docinho com a mensagem: ‘Baby Gio e João’.

O namoro de João e Giovanna começou em setembro de 2022. Os dois esbanjam romantismo nas redes sociais. Sempre que estão juntos, eles mostram fotos e vídeos trocando carinhos e também trocam declarações de amor nos comentários do Instagram.

Recentemente, a atriz Giullia Buscacio compartilhou com os internautas a emoção ao descobrir o nascimento da sobrinha. A artista compartilhou nos stories uma mensagem enviada por seu pai, Júlio César."Você é a tia e a madrinha mais sortuda do universo. Te amo", escreveu ele. "E a mais chorona! Agora tudo faz sentido. Dinda está aqui para tudo", completou a famosa.

