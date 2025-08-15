Nora de Ronaldinho Gaúcho exibe fotos raras da filha em celebração de mesversário

Nora de Ronaldinho Gaúcho, Giovanna Buscacio encantou os internautas ao celebrar os três meses de sua filha. Veja as fotos!

A influenciadora Giovanna Buscacio usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para celebrar os três meses de sua filha, Teresa. A pequena é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol João Mendes de Assis Moreira, herdeiro de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão.

Sem mostrar o rosto da filha, Giovanna compartilhou uma foto com Teresa no colo e, em seguida, mostrou que a pequena ganhou um bolinho personalizado com seu nome. “Não acredito que você já tem 3 meses. Te amo tanto, minha filha. Obrigada por me transformar”, escreveu a influenciadora.

Vale lembrar que o filho do craque vive atualmente em Manchester, na Inglaterra, com a namorada Giovanna Buscacio, mãe de sua primeira filha. Ele atua no time sub-21 do clube inglês Burnley.

Nora de Ronaldinho Gaúcho, Giovanna Buscacio comemora 3 meses da filha — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio do nascimento?

Em meados de maio, a mãe da bebê celebrou a chegada da filha de um modo discreto. Na primeira foto com a filha, Giovanna mostrou o marido carregando a filha em uma cadeirinha de bebê conforto ao irem para casa. “Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, disse ela.

Já a gravidez foi revelada quando ela estava com 16 semanas de gestação. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “16 semanas e contando”. Além disso, ela mostrou um docinho com a mensagem: ‘Baby Gio e João’.

Recentemente, Giovanna Buscacio encantou os seus seguidores ao mostrar uma das mãozinhas da filha em seu colo, tocando um pingente dourado com a letra “J”, indicando uma possível homenagem da influencer ao filho de Ronaldinho. "Minha vida", escreveu. Relembre!

