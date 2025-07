Nome do filho de Mariana Rios: atriz entrega dica sobre escolha com o noivo

Grávida de um menino, a atriz Mariana Rios revelou que ela e o companheiro, Juca Diniz, já escolheram o nome do bebê; saiba mais

Mariana Rios não esconde o quanto está radiante desde que descobriu que será mamãe! A atriz está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz, após uma longa trajetória como tentante.

Em entrevista ao portal LeoDias, Mariana contou que o casal já decidiu qual será o nome do primeiro herdeiro, mas não pretendem anunciar por enquanto. Deixando um mistério no ar, a artista revelou uma dica sobre a escolha dos dois.

" A gente já sabe, assim, o nome, mas é tão íntimo. Essa questão do nome, porque primeiro você tem que sentir, né? ", explicou a atriz. Mariana Rios, então, entregou que será um nome pequeno de significado muito forte. A mamãe coruja ainda contou que, em breve, irá anunciar publicamente.

Ao longo do bate-papo sobre a maternidade, a estrela também comentou sobre a ansiedade para a chegada do bebê. "Dá uma ansiedade de querer ver, querer saber como que é, eu quero pegar no colo, mas eu sempre, todas as vezes que eu penso isso e falo: ‘ah, eu não vejo a hora de nascer’, eu troco a frase para ‘eu não vejo a hora de chegar ao momento certo de ele nascer' ", explicou a atriz, por fim.

Como foi o anúncio da gravidez de Mariana Rios?

A gravidez de Mariana Rios e Juca Diniz foi anunciada pelo casal em junho deste ano, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, a atriz surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho de ser mãe.

"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre. Obrigada Deus! Obrigada Jesus!"

