Noiva de Richarlison divide registros encantadores do filho recém-nascido

Amanda Araújo, noiva do jogador de futebol Richarlison, encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar imagens inéditas de seu filho, Richarlison Júnior, que nasceu no último dia 15.

No vídeo, o bebê aparece deitado na cama, usando uma blusa listrada e uma calça verde. Depois, o pequeno aparece ao lado dos papais. O registro encantou os internautas, que encheram o post de comentários. "Muita fofura", disse uma seguidora. "Ele já está tão grande", comentou outra. "Que lindo", falou uma fã. "Ai que coisa mais linda", comentou mais uma.

Recentemente, Amanda compartilhou um vídeo do nascimento de Richarlison Júnior. O pequeno veio ao mundo em uma maternidade em Maringá, no Paraná. "Meu parto, a melhor experiência que já tive na minha vida. Não sei descrever a sensação de segurar meu filho pela primeira vez, sentir o cheirinho dele, escutar o chorinho… foram momentos que mudaram minha vida pra sempre. Meu bebê, você foi a melhor coisa que me aconteceu, te amo tanto que não cabe no peito", iniciou ela na legenda.

Em seguida, ela agradeceu o apoio de Richarlison durante o processo. "Richarlison, meu amor, obrigada por estar comigo e por cuidar tanto de mim, sem você eu não teria conseguido, você é o melhor papai do mundo. Obrigada mamãe, por cuidar de mim e por me fazer forte, me inspirei muito em você e vou continuar me inspirando todos os dias pra dar amor pro meu filho igual você me deu", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helo Fernandes| Fotógrafa de parto em Londrina (@helofernandes_fotografia)

Amanda Araújo rebate críticas sobre o nome de seu filho

Amanda Araújo, de 21 anos, usou suas redes sociais para responder às críticas sobre o nome de seu filho, Richarlison Jr. A influencer digital revelou que a escolha foi feita pelo atleta, explicando que essa tradição faz parte da família dela.

"Muita gente me questionando sobre o nome do meu bebê. Assim, foi uma escolha com muito carinho, significado e amor. Todo mundo conhece o Richarlison, como jogador de futebol. Ele é muito mais que isso. Ele tem valores incríveis, uma história de vida inspiradora e ver o jeito que ele cuida de mim e da minha família, dos familiares dele e dos fãs dele. Eu tenho certeza de que o nosso filho vai se sentir muito orgulhoso de ter essa homenagem", disse ela. Saiba mais!

