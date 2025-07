Noiva de Richarlison comemora 1º mês de vida do filho do casal: 'Cada detalhe'

Filho do jogador de futebol Richarlison e Amanda Araújo ganhou um bolinho em celebração ao primeiro mês de vida; veja fotos

Noiva de Richarlison, Amanda Araújo encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de Richarlison Júnior, primeiro filho do casal. Em suas redes sociais, a influenciadora digital publicou uma sequência de fotos fofíssimas do pequeno, que completou 1 mês de vida no dia 15 deste mês.

Em celebração a data especial, Amanda organizou uma pequena comemoração em sua casa, com direito a um bolinho e vela. Nas imagens, a mamãe coruja e o herdeiro aparecem usando looks da mesma cor. O bebê foi fotografado com um body e um casaquinho em tricot azul, enquanto a influenciadora surgiu com um casaco semelhante ao do menino.

" 1 mês. Amo cada detalhe seu, Riquinho ", escreveu a noiva de Richarlison na legenda da postagem. Não demorou muito para que os internautas lotassem a publicação com diversas mensagens carinhosas ao bebê e toda a família.

"Baby Rick cada dia mais lindão!", declarou uma seguidora. "Ahhh, que lindinho o agora caçulinha da família! Deus te abençoe sempre, amorzinho! Parabéns, Amandinha, você está sendo uma mãe muito maravilhosa!", disse outra. "Que mãozinha perfeita, ele é muito lindo", comentou uma terceira.

Confira as fotos do filho de Richarlison e Amanda Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda araujo (@amandinha.ad)

O nascimento do filho de Richarlison

Recentemente, Amanda Araújo compartilhou um vídeo do nascimento de Richarlison Júnior. O pequeno veio ao mundo em uma maternidade em Maringá, no Paraná, no dia 15 de junho.

"Meu parto, a melhor experiência que já tive na minha vida. Não sei descrever a sensação de segurar meu filho pela primeira vez, sentir o cheirinho dele, escutar o chorinho… foram momentos que mudaram minha vida pra sempre. Meu bebê, você foi a melhor coisa que me aconteceu, te amo tanto que não cabe no peito", iniciou ela na legenda.

Em seguida, ela agradeceu o apoio de Richarlison durante o processo. "Richarlison, meu amor, obrigada por estar comigo e por cuidar tanto de mim, sem você eu não teria conseguido, você é o melhor papai do mundo. Obrigada mamãe, por cuidar de mim e por me fazer forte, me inspirei muito em você e vou continuar me inspirando todos os dias pra dar amor pro meu filho igual você me deu", completou.

