Nivea Stelmann revela que sua família e do marido crescerá: 'Muita alegria'

Morando nos EUA com a família, atriz Nivea Stelmann revela que sua família crescerá; famosa contou que foi promovida ao cargo de avó

A atriz Nivea Stelmann revelou em sua rede social que a sua família e do marido, Marcus Rocha, com quem está há mais de 10 anos, crescerá. Com fotos do chá revelação, a famosa contou que eles foram promovidos a avôs.

Mãe de Bruna Stelmann, de 11 anos, e de Miguel Frias, fruto do relacionamento vivido com Mário Frias, a ex-global esclareceu que será avó de um bebê de seu enteado, Joca. Nivea Stelmann então postou os cliques da comemoração e mostrou que o jovem será pai de um menino.

A revelação do sexo do bebê foi feita ao cortarem o bolo, que tinha recheio azul. "Nossa família vai crescer. Fomos promovidos a avôs. É com muita alegria que dividimos com vocês esse novo momento. Vem aí MARCO. Parabéns pro meu enteado", escreveu na legenda do álbum com as fotos do evento especial.

Em março deste ano, Nivea Stelmann comemorou os 11 anos de sua filha caçula e encantou com fotos da festinha que fez para a menina. Ainda recentemente, Nivea Stelmann completou 11 anos de casada e fez um pedido para o marido.

É bom lembrar que, em entrevista à CARAS Digital, ela revelou como conheceu o esposo na porta da escola de seu primogênito, Miguel Frias, do relacionamento vivido com Mário Frias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Stelmann (@niveastelmann)

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país. Em 2016, Nivea Stelmann decidiu ir com seu marido Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, para os Estados Unidos.

Mãe coruja e muito família, ela deixou sua profissão para tentar uma vida mais segura para seus amados. "Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.

Leia também:Nivea Stelmann aponta relação com Elano como seu 'maior erro'