Menino ou menina? Niina Secrets revela gênero do primeiro bebê

Comemoração em dose dupla! Niina Secrets realizou um chá revelação e descobriu o gênero do primeiro filho no Dia das Mães; veja

A influenciadora digital e empresária Niina Secrets comemorou o Dia das Mães em dose dupla! À espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Santos de Oliveira, ela realizou um chá revelação no domingo, 11, para descobrir o sexo do bebê.

Um vídeo do momento especial foi compartilhado por ela através das redes sociais. No registro, o casal aparece abrindo uma caixa, que continha diversos balões rosa, indicando que os dois esperam uma menina .

"E o baby SECRETS é… por essa ninguém esperava, é MENINAAAAAA!", celebrou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos da influenciadora digital deixaram mensagens carinhosas e também comemoraram a novidade.

"Ah, que tudo! A herdeira da Linha Nina Secrets tá aí! Eu amei, parabéns papais", declarou uma seguidora. "Ahh que coisa lindaa!! Vem aí mini Nina", escreveu outra. "Agora só penso na mini Niina herdeira de todas as melhores makes", brincou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NinaSecrets (@niinasecrets)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NinaSecrets (@niinasecrets)

Como Niina Secrets anunciou a gravidez?

Niina Secrets e o marido anunciaram a primeira gravidez do casal no final de abril deste ano. Na ocasião, a empresária do ramo de maquiagem publicou um vídeo revelando a novidade.

"Baby SECRETS a caminho. Siim, estou grávida! Não via a hora de contar pra vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida", escreveu ela, empolgada, na publicação.

Famosos também se manifestaram para parabenizá-la, como a atriz Camila Queiroz, que escreveu: "Niiiiinaaaa. Que alegria!! Parabenssssss". A influencer digital Nah Cardoso também deixou sua mensagem. "Me arrepiei todinhaaaaa!!!!! O momento veioooooo! Ai, feliz por vocês, seus lindoss".

Leia também: Dia das Mães: 5 famosas que anunciaram a gravidez em 2025; confira a lista