Niina Secrets faz vídeo especial para revelar o nome da primeira filha

A empresária e influenciadora digital Niina Secrets revelou o nome de sua primeira filha com Guilherme Santos de Oliveira

A empresária Niina Secrets usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para revelar o nome de sua primeira filha com Guilherme Santos de Oliveira, com quem está casada desde 2018.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que ela e o marido aparecem escrevendo o nome da herdeira com uma tinta rosa. Para o momento especial, a mamãe aparece usando um vestido branco e o papai está com uma camisa branca e uma calça bege.

Na gravação, Niina e Guilherme caminham até uma parede, pegam a tinta e começam a escrever. Após acrescentar um coração, eles revelam que a bebê se chamará Elisa. Na legenda, a famosa revelou o significado do nome escolhido. "'Deus é abundância, Deus é meu juramento'! Esse é o significado do nome da nossa filha, Elisa", escreveu a mamãe na legenda.

Niina revelou a gravidez em abril. "Baby SECRETS a caminho. Sim, estou grávida! Não via a hora de contar para vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida", disse ela na ocasião.

Já em maio, no Dia das Mães, a influenciadora digital realizou um chá revelação para descobrir o sexo de seu primeiro bebê com Guilherme Santos. No vídeo, o casal aparece abrindo uma caixa, que continha diversos balões rosa, indicando que os dois esperam uma menina. "E o baby SECRETS é… por essa ninguém esperava, é MENINAAAAAA!", celebrou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Confira:

Italo Ferreira e Sofia Larocca descobrem o sexo do primeiro filho

Nesta segunda-feira, 16, o surfista Italo Ferreira e a nutricionista e influenciadora digital Sofia Larocca realizaram um chá revelação com a presença dos familiares e amigos para descobrir se estão à espera de um menino ou uma menina.

Uma prancha de surf foi pintada para revelar o sexo do bebê. Os papais, então, rasgaram o papel que ela estava embrulhada e não esconderam a felicidade ao ver a prancha pintada de azul. O primeiro filho do casal se chamará Martin. Confira!

