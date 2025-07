Neymar revela história por trás da escolha do nome da segunda filha com Bruna Biancardi

Bruna Biancardi deu à luz Mel, segunda filha com Neymar Jr. O jogador celebrou com fotos da maternidade e revelou o significado do nome

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5. Horas após o parto, o atleta compartilhou fotos para celebrar a chegada da herdeira, mostrando detalhes da decoração da maternidade e explicando o significado do nome da bebê.

Nos stories do Instagram, Neymar repostou publicações de amigos que estiveram na maternidade. Em uma das imagens, aparece um item decorativo bordado com um texto que revela o motivo da escolha do nome Mel pelo casal.

"Existiam algumas opções para o nome da primeira filha, inclusive Mel, mas cada um tem seu propósito, e o tempo é de Deus. Veio Mavie — minha vida, em francês. E, mais do que um nome, ela se tornou exatamente isso para nós. Com sua chegada, trouxe não apenas a própria existência, mas um resgate", iniciou o texto.

Que continuou: "Um sopro de verdade, de essência, de tudo o que sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. Como uma árvore da vida, suas raízes se aprofundaram nessa história, trazendo força, propósito e renovação. Mavie veio com a promessa de união, de reafirmar que o amor, quando genuíno, encontra sempre um caminho de volta".

"E agora vem Mel. Não por acaso. Porque o tempo amadurece, prepara, aperfeiçoa. Se Mavie trouxe a vida, Mel chega como a doçura mais pura dessa história. Nessa árvore já com raízes, entrou uma colmeia. E com ela, o mel que vem no tempo certo da colheita, se fortalece e carrega em si promessas do que é raro e precioso. Se Mavie é o despertar de uma vida de união e amor, Mel é a doçura que se espalha, tornando tudo mais intenso, puro e verdadeiro", finalizou.

Stories de Neymar no Instagram

Primeiras fotos de Mel

No feed do Instagram, Bruna Biancardi publicou fotos com a bebê logo após o parto e também do marido com a menina no colo, enquanto a mostra para os familiares e amigos através do vidro. Em outras imagens, Bruna e Neymar aparecem com Mel e a filha mais velha, Mavie, de um aninho. Para os registros em famílias, as duas surgiram usando looks amarelos.

