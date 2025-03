Neymar mostra momento divertido com a filha Mavie. Veja!

Em suas redes sociais, o jogador Neymar mostrou um momento divertido ao lado da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 229 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 10, o jogador aproveitou o tempo livre para curtir bastante a companhia da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

O craque mostrou um vídeo fofíssimo em que a pequena aparece usando uma camiseta branca e um shorts amarelo, enquanto bate os pézinhos no chão como se estivesse sambando. "Sambadinha da Mavie", escreveu o papai coruja.

Em seguida, o atleta mostrou a filha no closet usando um dos seus tênis que, claro, ficou gigante para ela. Ao ver a cena, Neymar colocou um emoji de risos na imagem.

Além de Mavie, Neymar e Bruna estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. O famoso já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Pronunciamento

No último domingo, 9, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista após perder de 2 a 1 para o Corinthians, em jogo válido pela semifinal do campeonato.

Neymar conferiu a partida do banco de reservas e recebeu diversas críticas por não ter entrado em campo, principalmente pelo fato de uns dias antes o craque ter viajado para o Rio de Janeiro para curtir o Carnaval.

Em suas redes sociais, o jogador se pronunciou e contou que fez o possível para poder estar em campo, mas não conseguiu.

"Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente, faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos", disse ele.

