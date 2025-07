Neymar Jr surge em foto rara com Amanda Kimberlly e a filha Helena

Helena, filha de Neymar Jr. e da influenciadora Amanda Kimberlly, surgiu em foto com os pais durante sua festa de aniversário. Veja!

Filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora Amanda Kimberlly, Helena completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 3, e ganhou uma comemoração intimista. A festa foi realizada em um sítio no interior de São Paulo e contou com a presença do jogador, que posou com a filha no colo ao lado da mãe da menina.

Na imagem compartilhada pelo portal Leo Dias, Neymar Jr. aparece sorridente com a filha Helena no colo, ao lado de Amanda Kimberlly. Os três posaram em frente a uma mesa decorada com o tema "jardim", repleta de enfeites como cogumelos, flores e borboletas.

Grávida pela segunda vez, a influencer Bruna Biancardi marcou presença no aniversário de 1 ano da enteada. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela apareceu chegando ao evento com Neymar Jr e a filha mais velha, Mavie. Os três aparecendo conhecendo a decoração do aniversário. Veja aqui!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Neymar celebra aniversário da filha

Neymar Jr usou as redes sociais na noite desta quinta-feira para comemorar o primeiro ano de sua filha. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol compartilhou uma foto em que a herdeira aparece sentada no chão, usando uma calça jeans, camisa branca, colete e uma sapatinho, e escreveu uma bela mensagem.

"1 aninho de Helena… Sempre vou fazer o melhor pra você, papai te ama", declarou o atleta do Santos, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de um, com Bruna Biancardi. A influenciadora está à espera da segunda filha com o atacante, que se chamará Mel.

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos também compartilhou uma foto inédita com a sobrinha Helena, e escreveu uma mensagem especial. Leia aqui!

Leia também: 1 ano de Helena: Veja detalhe da festa da filha de Neymar e Amanda Kimberlly