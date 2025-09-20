Neymar Jr encanta ao postar foto com a filha caçula, Mel

O jogador Neymar Jr encheu as redes sociais de fofura ao postar uma foto com Mel, sua filha com a influenciadora digital Bruna Biancardi

Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 20, ao compartilhar uma clique inédito com sua filha caçula, Mel, de dois meses.

Nos Stories do Instagram, o jogador de futebol postou uma foto em que a menina, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, aparece deitada em seu peito. Mel surgiu usando um macacão e meias brancas.

Além de Mel, Neymar e Bruna também são pais de Mavie, que fará dois anos em outubro. O atacante do Santos também outros filhos: Davi Lucca, de 14 anos, de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly.

Vale lembrar que o jogador ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas após uma lesão na coxa direita. O Santos confirmou o problema nesta última sexta-feira, 19. Após a realização de exames de imagem, foi constatado que o atleta teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Com isso, Neymar está fora do clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro que acontece neste domingo, 21, na Vila Belmiro. A lesão também o impedirá de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira que acontecem em outubro e novembro.

Confira:

Neymar Jr defende sua relação com a sogra

O jogador de futebol Neymar Jr reagiu aos boatos de que teria atritos com a sogra, Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi. Para desmentir as notícias falsas, ele veio a público por meio de um comentário nas redes sociais e elogiou a sogra.

O atleta garantiu que os dois possuem uma boa relação e que até gostaria que ela fosse morar em sua mansão com a família. “Que mentira, eu adoro minha sogra… Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela”, disse ele no perfil Alfinetei no Instagram.

Leia também: Bruna Biancardi nega boatos sobre exigência para babá das filhas: ‘Dai-me paciência’