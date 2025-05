Neymar Jr. encanta ao fotografar Mavie antes da aula de balé

Que amor! Filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie roubou a cena ao posar pronta para a aula de balé; confira a foto

Nesta terça-feira, 13, Neymar Jr. encantou os seguidores ao publicar uma nova foto da filha, Mavie, nas redes sociais. Fruto da relação do jogador com Bruna Biancardi, a pequena esbanjou fofura ao posar pronta para a aula de balé em um look totalmente rosa.

Em celebração ao Dia das Mães, comemorado no último domingo, 11, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos.

Veja a foto de Mavie:

Neymar Jr. registra Mavie antes da aula de balé. Foto: Reprodução/Instagram

Criação das filhas

Nos últimos dias foi informado que o jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. Segundo as informações, o atleta tem o desejo que as pequenas sejam próximas, ou seja, que cresçam juntas e tenham uma relação de amizade.

Conforme informado pelo Portal Leo Dias, o astro do futebol gostaria de ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer que as filhas tenham esses momentos juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra.

CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que avalia a atitude do jogador de futebol.

"A intenção do Neymar parece muito boa, de que as filhas cresçam juntas, que elas se tornem confidentes uma da outra. Porém, isso pode ser conflituoso por conta de mães, das mães serem diferentes. Acredito para que funcione, precisa de muita conversa, de muito diálogo, para que as meninas também sintam que possam dialogar ou que possam se relacionar bem", declara. Confira a entrevista completa!

Leia também:Neymar celebra volta de Bruna Biancardi e Mavie ao Brasil: 'Elas chegaram'