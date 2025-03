Neta de Joelma terá nome fora do comum. Saiba qual é o significado

A família da cantora Joelma vai aumentar e ela contou qual é o nome da neta que nascerá em breve. Confira aqui o significado

A cantora Joelma está radiante com a notícia de que sua família vai aumentar. O filho dela, Yago Matos, revelou que a esposa, Lorena Lopes, está grávida e anunciou que espera o nascimento de uma menina. As fotos do chá revelação foram compartilhadas pela avó coruja, que também revelou o nome da criança.

A neta de Joelma vai se chamar Zahara, que é um nome fora do comum no Brasil. O significado do nome Zahara é “a mais linda flor”. Em árabe, a palavra representa ‘brilhar' ou ‘irradiar’. Em hebraico, o nome significa ‘a luz do amanhecer’.

Vale lembrar que Zahara é o nome de uma das filhas da atriz Angelina Jolie.

O chá revelação

Nesta terça-feira, 11, Joelma mostrou as fotos do chá revelação da neta. Ela exibiu o álbum de fotos e celebrou o crescimento da família.

"É menina! Que a nossa pequena Zahara venha cheia de saúde e amor! Meu time de futebol tá crescendo, e dessa vez vesti azul só pra testar se vinha o contrário... e não é que funcionou? Seja bem-vinda, minha neta!", comentou.

Outra gravidez na família

Joelma está prestes a se tornar avó! A informação a filha da cantora com Ximbinha, Yasmin Mendes Farias, de 20 anos, está grávida de seu primeiro filho foi divulgada pelo portal LeoDias no dia 25 de dezembro. Já no terceiro mês de gestação, o bebê é fruto do namoro da jovem com Neto Alcântara, baterista da banda de Joelma.

Na noite de terça-feira, 24, o casal postou uma foto discreta, na qual Neto aparece com a mão sobre a barriga de Yasmin, gerando ainda mais entusiasmo entre os fãs.

Embora sejam reservados nas redes sociais, o relacionamento já conta com a aprovação de Joelma. O namoro foi oficializado durante uma gravação do programa Altas Horas, no fim de novembro, quando a caçula da artista deixou o romance público pela primeira vez. Veja mais detalhes!